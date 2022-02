El patronat de la Fundació La Caixa ha reelegit Isidre Fainé com a president de l’entitat en una reunió feta aquest dilluns. Fainé (Manresa, 1942) és també president de Criteria, el hòlding de participades de La Caixa, a través de la qual és la primera accionista de CaixaBank. En els últims mesos, a més de tenir un paper destacat en l’absorció de Bankia per CaixaBank, Fainé ha sigut un dels protagonistes de l’oposició a l’opa parcial llançada pel fons australià IFM sobre Naturgy.

Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, ISMP en Business Administration per la Universitat de Harvard i diplomat en alta direcció pel IESE, Fainé és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres (des de desembre de 1992) i de la Reial Acadèmia Europea de Doctors (des de maig de 1997).

El president de La Caixa va iniciar la seva carrera professional en banca com a director d’inversions al Banc Atlàntic el 1964, i posteriorment, el 1969, es va incorporar com a director general del Banco de Asunción al Paraguai. Més endavant va tornar a Barcelona per ocupar diferents càrrecs de responsabilitat en diverses entitats financeres.

El 1982 es va incorporar a La Caixa com a subdirector general, amb diversos càrrecs de responsabilitat. L’abril de 1991 va ser nomenat director general adjunt executiu i el 1999, director general de l’entitat, la presidència de la qual va assumir el juny del 2007 fins al juny de 2014, , data de la seva transformació en la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa, així com la presidència de la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona fins que es va dissoldre.

Va ser president de CaixaBank i membre del seu consell d’administració des del 2011, fins a la seva renúncia el 2016.