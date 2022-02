El director del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Juan José Torres, ha anunciat aquest dimarts a Olot (Girona) que les dues convocatòries obertes de subvencions per contractar menors de trenta anys s'amplia a entitats sense ànim de lucre. Torres ha especificat que, a més, s'allargarà el termini de sol·licitud de les ajudes fins al pròxim 30 d'abril i que els contractes s'hauran d'haver signat entre el 30 de novembre de 2021 i l'1 d'abril de 2022. Les ajudes, amb un pressupost de 125 milions d'euros, estaven fins ara destinades a empreses, autònoms i cooperatives de treball associat, però es podran incorporar ara les entitats sense ànim de lucre.

Torres ha fet una crida a aprofitar aquesta oportunitat per fer créixer projectes de negoci amb talent jove. La visita a Olot tenia com a motiu el trasllat de l'Oficina de Treball del SOC a Olot a unes noves dependències en el primer trimestre de 2023 amb una inversió prevista de 800.000 euros. Juan José Torres s'ha reunit amb l'alcalde d'aquesta localitat, Josep Berga, i ha presentat el projecte als responsables de l'ajuntament, així com als del Consell Comarcal de la Garrotxa i als de l'Agència d'Innovació i Desenvolupament DinamiGi. L'actual oficina dona servei a tota la comarca i compta amb una superfície de 187 metres quadrats, mentre que la nova disposarà de més del doble amb 380.

El nou edifici s'adaptarà als requeriments d'accessibilitat, qualitat i confort, així com als d'intimitat per atendre casos com els de víctimes de violència masclista. També es produirà una ampliació de personal, en passar dels dotze actuals a setze. El director del SOC ha explicat que «es tracta d'una actualització de l'espai, però també de la conceptualització del mateix servei públic i de l'atenció a les persones». La previsió és que les obres comencin en el tercer trimestre d'enguany i es prolonguin durant vuit mesos.