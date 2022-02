El Consell de Ministres va aprovar ahir el projecte de llei de plans col·lectius d’ocupació, que, entre altres qüestions, millora els incentius fiscals per a les aportacions realitzades per autònoms, treballadors i empresaris. A més, el projecte de llei crea els plans d’ús de promoció pública. Amb caràcter general, el text estableix que les prestacions provinents de qualsevol pla de pensions d’ocupació es cobraran en forma de renda mensual; el cobrament en un sol pagament serà possible solo en circumstàncies excepcionals que quedaran regulades.

Autònoms Segons el text aprovat en segona volta pel Consell de Ministres (després d’una primera lectura al novembre), que encara haurà de ser tramitat en el Congrés dels Diputats, els autònoms tindran una deducció fiscal de fins a 5.750 euros a l’any per aportacions a plans col·lectius de pensions. Aquesta deducció és més del triple de la vigent actualment. En anteriors esborranys, s’havia remenat una quantitat de 4.250 euros anuals per a aquesta deducció. El projecte de llei estableix que els autonómos podran adherir-se al pla col·lectiu sectorial que es desenvolupi dins de la seva activitat. D’aquesta manera, un autònom de la construcció podria participal del pla d’ocupació que es negociï en el sector. En tot cas aquesta opció queda pendent d’un pròxim desenvolupament reglamentari. Treballadors i empreses La Llei de Pressupostos de 2022 fixa en 8.500 euros l’aportació màxima anual per aportacions a plans de pensions d’ocupació (i la consegüent deducció fiscal en l’impost sobre la renda del treballador). En principi, les aportacions del treballador no poden ser superiors a la de l’empresa. No obstant això, el projecte de llei aprovat ahir sí pemitirá que per a aportacions de l’empresa de fins a 1.500 euros, els treballadors puguin fer una contribució major. Pels empresaris, es reintrodueix la no cotització de les contribucions empresarials a la Seguretat Social (que existia fins a 2013) però ara amb el límit de 115 euros al mes per empleat (1.380 euros a l’any).