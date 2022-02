Després d’anys evitant encarar amb fermesa el drama dels abusos sexuals a menors, assegurant que ja estava fent tot el que podia fer i rebutjant qualsevol iniciativa externa per aclarir aquests fets, la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) va admetre ahir que no podia continuar així. Durant la presentació de l’auditoria que ha encarregat al despatx Cremades & Calvo Sotelo sobre aquests delictes, el seu president i arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, va pronunciar frases contundents, que denoten un presumpte propòsit d’esmena respecte el seu comportament anterior. «L’important és ser a prop de les víctimes. Les volem acompanyar i aclarir aquests fets. Nosaltres necessitem un temps per reflexionar i prendre una decisió. L’important no és mirar al passat, sinó mirar al futur. Estem decidits», va dir. Segons el president del bufet d’advocats que portarà a terme l’auditoria, Javier Cremades, membre de l’Opus Dei, s’investigaran tant els abusos passats com els presents, el treball donarà peu a indemnitzacions a les víctimes, inclourà els ordes religiosos i tindrà 12 mesos de durada. Ja hi ha un correu electrònic de denúncies: denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com.

Hi haurà almenys 18 persones treballant en la investigació (moltes d’elles exmagistrats del Constitucional i el Suprem, com Encarnación Roca, Rafael Fernández Montalvo i Juan Saavedra), i quan aquesta acabi farà públiques les conclusions del seu informe, que suposarà una tasca «complementària» a la que portin a terme les autoritats públiques, en principi a través de la comissió que proposa el Govern, liderada pel defensor del poble, Ángel Gabilondo. El mateix Cremades es va posar en contacte amb l’exministre socialista, després de conèixer-se la notícia de l’auditoria. Tot i això, la participació de l’Església espanyola com a membre de la comissió de Gabilondo, que encara no ha estat aprovada pel Congrés dels Diputats, continua sent una incògnita. Fonts del Govern asseguren que la CEE s’hi acabarà sumant, perquè no li queda més remei, però els prelats mantenen el seu silenci sobre quina serà la resposta oficial. Ahir, el mateix Omella va eludir contestar a una pregunta directa en aquest sentit. En tot cas, l’auditoria s’avança als esforços dels poders públics i fixa una data clara, 12 mesos, per difondre la investigació. L’Església catòlica, normalment a la defensiva, pren aquí la iniciativa, en un moviment que va en una direcció molt diferent a la seguida fins ara.

Els bisbes sempre havien dit que la seva pròpia investigació, basada en les denúncies de víctimes davant les diferents diòcesis i que va xifrar en només 220 els abusos comesos per sacerdots durant les últimes dues dècades, era suficient. Quan se’ls demanava la seva opinió sobre iniciatives com la de l’Església francesa, que va impulsar un informe, que l’octubre passat va concloure que des de 1950 uns 216.000 menors havien patit abusos per part de prop de 3.000 religiosos, explicaven que respectaven aquest enfocament, però que ells anaven per un altre camí. Ara, en canvi, aquest informe francès, anomenat Sauvé, suposa un model a estudiar. I també una altra iniciativa, posada en marxa per l’arxidiòcesi de Munic amb el despatx d’advocats Westpfahl Spilker Wastl. Dos membres d’aquest bufet acudiran una vegada al mes a Madrid per assessorar l’equip espanyol.

En la convocatòria d’ahir a la seu del despatx d’advocats van ser abundants en missatges sobre el canvi a l’Església catòlica espanyola i el «nou curs» que ara obre.

«Ajuda a les víctimes»

«La CEE vol fer un pas més en la seva obligació de transparència social, d’ajuda i reparació a les víctimes i de col·laboració amb les autoritats. Per això s’ha fet l’encàrrec al despatx d’advocats d’una investigació independent. Ens sembla que hem de fer un pas més endavant. El nostre objectiu principal és l’ajuda a les víctimes i la seva reparació. La Conferència Episcopal vol assumir la seva responsabilitat», va dir Omella.