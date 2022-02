Avui, dimecres 23 de febrer, a l'Aula Magna de Sant Domènec, de la Universitat de Girona, ha tingut lloc la segona jornada formativa impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, dedicada a tractar la sostenibilitat com a motor transformador en la modernització de les destinacions i en l'aposta pel turisme responsable i, també, com a factor de competitivitat per a les empreses turístiques gironines. La jornada, de caràcter formatiu i pràctic, ha estat inaugurada per Jaume Dulsat, vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que ha remarcat que la sostenibilitat afecta àmbits com el medi ambient, la mobilitat, l'economia circular i els drets socials. El vicepresident ha anunciat que aquest 2022 el Patronat de Turisme posarà en funcionament una secretaria tècnica per dedicar-se exclusivament a fomentar la sostenibilitat del territori, de les empreses i les entitats: «La finalitat és convertir-nos en una destinació conscienciada i responsable que faci les coses bé per garantir un futur al nostre país».

En les primeres intervencions, Esther Peñarrubia, doctora enginyera agrònoma, ha tractat el tema del residu zero des de l'àmbit personal i empresarial, i s'ha debatut sobre el futur del sector turístic en els pròxims deu anys i per on cal iniciar la transformació des de diferents visions i àmbits. El professor José A. Donaire, de la Facultat de Turisme de la UdG, ressaltava: «Afrontem un període de transformació del nostre model turístic basat en la nova mobilitat, una nova cultura empresarial i la sostenibilitat». I ha afegit: «El pla B és una font renovada d'oportunitats i actualment ha arribat l'hora de transformar el turisme». Marta Domènech, directora general de Turisme, ha reafirmat que «el sector turístic té una capacitat innata de regenerar-se i que cal un compromís nacional per al turisme responsable que ha de servir de llavor per a la futura llei del turisme». Viviana Vázquez, del Grup Bestours, apunta que hi ha feina a fer sensibilitzant el client envers aquelles propostes més sostenibles. Jordi Mias, director de l'Hotel Carlemany, ha incidit en l'àmbit dels establiments d'allotjament turístic i ha remarcat que la sostenibilitat afecta aspectes empresarials, socials, ecològics i econòmics. Narcís Sastre, propietari de NSF Consulting, ha apuntat la importància de gestionar eficaçment els sistemes i infraestructures de comunicació per iniciar aquesta transformació. També s'han presentat bons exemples d'empreses, productes i projectes sostenibles de la destinació que marquen el camí (Turisme Garrotxa, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Klassmark, Play and Train, Càmping La Ballena Alegre, Festival Càntut, Restaurant Les Cols, Vinyes d'Olivardots i PGA Catalunya Resort). A més, la trobada ha inclòs un networking que ha reunit agents del sector turístic de la demarcació de Girona adherits als nou clubs de màrqueting de producte del Patronat de Turisme, la qual cosa ha permès generar sinergies i oportunitats de negoci amb la resta de participants del sector.