Com diu la cançó, «les botes estan fetes per caminar». Ja falta poc per a l’arribada de la primavera i per tenir l’oportunitat de disfrutar al màxim del bon temps. Quina millor manera d’estrenar i disfrutar aquesta estació de l’any que amb un calçat fresc, lleuger i confortable com el que proposa Yuccs amb la nova col·lecció Bamboo Casual Boot, un calçat clàssic i atemporal perfecte fins i tot per als peus més delicats.

Batejades com «les sabatilles més còmodes del món» pel 87% dels clients, aquesta marca mallorquina, única a Espanya, ha revolucionat la indústria del calçat. Les sabatilles estan fabricades per artesans i es fa servir la innovació natural més avantguardista en els seus materials naturals i sostenibles, que són el resultat de llargs processos d’investigació i desenvolupament. Aquest és el valor diferencial de la companyia, que ofereix als clients unes sabatilles que prioritzen la comoditat i la qualitat.

Bambú, el material sostenible de moda als teus peus

L'ús de materials naturals com ara la llana merina, el seu teixit estrella, la canya de sucre per a les soles o l'oli de ricí per a les plantilles, fa que aquestes sabatilles siguin molt còmodes, suaus i transpirables. Però Yuccs va més enllà i llança ara les primeres botes de bambú a Espanya. La nova col·lecció Bamboo Casual Boot és el resultat del seu model best seller, la bota de llana merina (en van vendre 10.000 parells en un sol dia) amb el seu teixit innovador, denominat Coolight-Bambú™: extremadament suau, fresc, antiolor, hipoal·lergogen, antibacterià i molt transpirable. Un combo ideal per portar en estacions de temperatures suaus com ara la primavera.

I és que l’ús del bambú aporta grans beneficis, tant per als peus com per al planeta. És la planta que més ràpid creix del món i, com a tal, un recurs sostenible i ecològic que no necessita pesticides o fertilitzants i que es desenvolupa de manera natural, sense que necessiti grans quantitats d’aigua.

Les botes de bambú que combinen tradició artesana amb la tecnologia més moderna

Aquesta firma mallorquina té una manera molt particular de fer les coses. Lluny de les presses d'un sector marcat per la sobreproducció, de la industrialització i les modes que promouen l'efímer, cada parell de sabatilles Yuccs tarda aproximadament sis mesos a fabricar-se. Dissenyades a Mallorca, es fabriquen a Elx, bressol espanyol del calçat, per més de 150 persones mitjançant un laboriós i cuidat procés artesanal.

Aquesta cadena de valor fomenta una producció 100% local, que permet supervisar amb cura la qualitat dels materials, mantenir uns processos sostenibles i assegurar que les condicions laborals de tots els treballadors són les adequades. D’aquesta manera, Yuccs aposta per la proximitat i el respecte al medi ambient, que vol perpetuar la tradició espanyola del calçat, una de les més prestigioses del món. Autèntica filosofia ‘slow fashion’, però de la de veritat, la que promou el consum responsable i vol conscienciar sobre l’esgotament dels recursos i l’impacte de la indústria tèxtil al planeta.

¿On es poden aconseguir les revolucionàries botes de bambú?

Si estàs buscant un calçat que combini confort, sostenibilitat i un producte local ben fet, segur que encertaràs amb les Bamboo Casual Boot. Entra a Yuccs.com i tria el teu model favorit. A més, pots provar-les durant 30 dies sense compromís, els enviaments i devolucions són gratuïtes i, si en aquell període no et convencen, et tornen els diners, tot i que el més probable és que no te les vulguis treure en tota la primavera. 'Are you ready boots? Start walkin'!'