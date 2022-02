Nou desacord entre el PSOE i Unides Podem. Els dos socis del Govern van tornar a xocar en el Congrés a costa de la creació d’una empresa pública d’energia. Els socialistes van rebutjar la proposta dels morats. «No té cap sentit per a aconseguir els objectes que diu perseguir excepte, és clar, que l’únic objectiu sigui la creació d’una empresa pública d’objectiu com a fi i no com a mitjà i després ja es veurà», els va etzibar el diputat del PSOE Germán Renau als seus aliats.

Ahir el PSOE es va posicionar en contra de la proposició de crear una empresa pública d’energia que gestioni els salts d’aigua segons vagin caducant les seves concessions.