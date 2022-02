El director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), Juan José Torres, va anunciar ahir una inversió de 800.000 euros per adequar una nova seu per l’Oficina de Treball d’Olot. Les noves oficines se situaran a l’espai que el consistori ha cedit al SOC al carrer Mestre Falla número 46, a l’antic parc de bombers.

El trasllat suposarà un augment de personal, segons va informar Torres després de la reunió que va mantenir amb diferents membres de l’Ajuntament, del Consell Comarcal de la Garrotxa i de DinamiG, l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa. De les 12 persones que treballen a les oficines actuals es passarà a 16, dues més del SEPE i al SOC. A més, també es doblarà la superfície de l’espai, dels 187 metres quadrats del local a l’Avinguda de La República Argentina, als 380 metres quadrats del nou lloc.

Les obres d’adequació està previst que s’iniciïn durant el tercer trimestre d’aquest any i les administracions esperen que el trasllat es faci durant el primer trimestre del 2023. L’alcalde d’Olot, Josep Verga va valorar positivament el canvi de localització: «La importància depoder disposar d’aquesta nova oficina situada just al costat de l’àrea Oficina d’ocupació de DinàmiG i de la suma d’esforços que això suposarà per continuar treballant en temes d’ocupació». Mentre que Torres va destacar les noves funcionalitats del lloc: «La nova Oficina de Treball d’Olot suposarà una millora global: de dignificació del servei a la ciutadania, per exemple garantint la confidencialitat en l’atenció a les dones víctimes de violència masclista, però també de dignificació de les condicions laborals del personal».

L’actual Oficina de Treball d’Olot dona servei a tota la comarca de la Garrotxa. L’any passat va atendre més de 12.000 persones de manera telefònica o presencial i va orientar laboralment 428 casos.