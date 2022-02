Viatges El Corte Inglés preveu retallar la plantilla en 475 persones després d’arribar a un acord amb els representants sindicals per a posar en marxa un pla de reorganització de la plantilla que inclou un ERO. Els treballadors de l’empresa que se sumin a aquest ERO de manera voluntària rebran una indemnització de 33 dies per any treballat amb un màxim de 20 mensualitats. En el cas que no es cobrissin de manera voluntària els 475 llocs, la diferència afectaria l’àrea corporativa (viatges de negocis) i la indemnització no voluntària es fixarà en 25 dies per any amb un màxim de 15 mensualitats. En el marc de l’acord s’aplicarà també un expedient de regulació d’ocupació temporal (ERTO) que afectarà 4.593 persones. Les baixes laborals conseqüència de totes dues mesures seran cobertes per la resta d’empleats, que hauran d’assumir la mobilitat geogràfica necessària.