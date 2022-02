CaixaBank va presentar ahir iniciatives específiques per millorar l’atenció personalitzada a la gent gran, que inclouen mesures com l’ampliació de l’horari de caixa, l’ampliació de l’equip de consellers sèniors fins a 2.000 persones, el reforç dels canals de comunicació amb el col·lectiu de gent gran i el compromís de no abandonar les poblacions on ara és present i ampliar el servei d’ofibusos.

El banc, amb una quota de mercat superior al 30% en pensions domiciliades, mira així de millorar l’oferta global de productes i serveis que ja tenia per a aquest col·lectiu. Tot això es produeix després de la campanya iniciada pel metge jubilat Carlos San Juan, que va aconseguir que la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, es mobilitzés i instés les entitats a presentar plans en el termini d’un mes. Dimarts es va firmar l’acord. El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, va assegurar que l’entitat té la vocació de donar «un servei excel·lent» a tots els seus clients, independentment del seu grau de digitalització i del canal que triïn per contactar amb el banc. «Els nostres clients sèniors són un col·lectiu prioritari per a nosaltres i, com a tals, tenim per a ells l’oferta més ambiciosa de la banca espanyola», va destacar. A partir del març, CaixaBank eliminarà les restriccions horàries al servei de caixa i potenciarà el servei de cita prèvia per afavorir l’atenció personalitzada i individualitzada en tots els trams horaris. A més, a totes les oficines s’aplicarà un protocol d’atenció preferent als col·lectius que ho necessitin. També s’amplia l’equip de consellers sèniors, que són empleats especialistes en el servei als més grans, que passarà dels 750 actuals als 1.500 d’aquí un mes. La xifra arribarà als 2.000 consellers sèniors l’any vinent. A més, CaixaBank s’ha compromès a mantenir la seva xarxa d’oficines a les localitats on ara és present, incloent-hi les 420 poblacions on sigui l’única entitat que dona servei i on gairebé el 80% dels usuaris siguin més grans de 60 anys.