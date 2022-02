La Fundació Eurofirms, amb seu a Cassà de la Selva, va aconseguir integrar 1.445 persones amb discapacitat al mercat laboral espanyol al llarg del 2021. L’increment interanual va ser del 110%. Es tracta d’una xifra rècord, ja que si es compara amb l’any 2019, l’últim abans de la pandèmia, l’increment és del 117%. Per tant, el grup va doblar el nombre de persones discapacitades incorporades el mercat laboral del 2020 al 2021, passant de 686 a 1.445. Durant el període 2019-2020, l’augment va ser molt menor per la pandèmia.

Al grup Eurofirms, gairebé el 23% de les ofertes de feina anaven dirigides a aquest col·lectiu, mentre que la competència, segons informa l’empresa en un comunicat, només va registrar un 3,5% d’anuncis d’aquesta categoria. En total, la companyia va assessorar més de 500 empreses per tal de contribuir a crear entorns inclusius i facilitar la inclusió laboral. La directora de la Fundació Eurofirms, María Jordà, va valorar els resultats com «un èxit del treball col·laboratiu de tots els integrants de la fundació, que tots els dies realitzen una tasca excepcional per aconseguir posar el nostre granet de sorra a la societat a través de la inclusió laboral de persones amb discapacitat i de la generació d’entorns inclusius en les organitzacions».

Les ofertes laborals que es van cobrir van ser amb molta diferència: operari de producció (339), tele operador (240), mosso de magatzem (210), netejador (123) i controlador d’aforament (120). Geogràficament, Catalunya va ser la comunitat autònoma on més insercions va haver-hi, 583, un 40%, seguida de la Comunitat Madrid i la Comunitat Valenciana, amb un 22% i un 5% respectivament.

A més, per tal de reduir la bretxa de gènere al mercat laboral, la Fundació d’Eurofirms va fer un acompanyament el 2021 de més de 660 dones amb discapacitat dins el marc del programa Repte 8M, que va comptar amb la col·laboració de 250 empreses i que continuarà aquest 2022.

Així mateix, Jordà va afirmar que l’ens seguirà realitzant les següents accions per fomentar la inserció de persones amb discapacitat al mercat laboral: campanya del Dia Internacional de la Discapacitat, així com amb programes formatius específics, activitats de sensibilització i formatives per a empreses, i altres novetats que estem desenvolupant.

Aquest 2021 va ser un any de creixement per a la fundació. Aprofitant l’expansió i consolidació del grup Eurofirms a altres països, l’entitat va obrir la primera delegació a l’estranger, a Portugal. Properament, també estarà present a Xile, on inaugurarà una la segona delegació.

En la categoria d’entitat benèfica, els premis European Diversity Awards, van reconèixer la tasca feta per la Fundació Eurofirms per la seva tasca en la normalització de la discapacitat.