L'empresa empordanesa Gelati Dino, amb seu a Empuriabrava (Alt Empordà), ha obert tres nous punts de venda a la zona de Madrid, Barcelona i a la Costa Brava. Les noves gelateries de la companyia de gelats artesans s'ubicaran al barri de Chamberí, a Madrid –on ja hi té un establiment-; al centre comercial Finestrelles, d'Esplugues de Llobregat (Barcelona), i en el nou glàmping Pola Giverola de Tossa de Mar (Selva), després d'un nou acord amb la cadena gironina Med Playa. Amb aquestes obertures es generaran 10 llocs de treball i Gelati Dino arribarà als 33 establiments. En els propers mesos l'empresa busca continuar la seva expansió per Andalusia, on fa mig any va obrir la seva primera botiga, a Torremolinos (Màlaga).

El director de la marca, Stefano Rosso, afirma que per a ells és "primordial" guanya presència a la resta de l'estat espanyol. " Ens falta molt mercat per recórrer, i creiem que Madrid i Andalusia són els dos punts on actualment es consumeix més gelat. Estem treballant per poder créixer en aquestes àrees geogràfiques", remarca.

Gelati Dino té el seu gruix de botigues arreu del litoral gironí i a ciutats com Girona i Barcelona i també en disposa a Madrid, Torremolinos (Màlaga), Saragossa i Marràqueix. És l’empresa de gelats artesans més gran d’Espanya i compta amb un total de 208 treballadors, dividits entre les gelateries i la central d'Empuriabrava. Produeix 450.000 litres de gelat a l'any, el que suposa que anualment fabrica 4,5 milions unitats de 100 ml.

Dino distribueix, a través de la marca Pavese Gelato Creativo, gelats a la restauració, amb sabors tradicionals (vainilla, xocolata, sorbets de fruita i cremes de fruits secs) i gastronòmics (foie mi-cuit de Collverd o pebre de Sichuan), i també ofereixen gelats a mida pels xefs i treballen per restaurants amb estrella Michelin que busquen sabors curiosos i únics.

També fabriquen i preparen ingredients i productes semielaborats per vendre a professionals del gelat artesà, a través de la marca Compagnía del Gusto. Gelati Dino Gruppo són productors de la majoria dels ingredients que utilitzen, i comercialitzen tots els productes per fer gelat i creps, com cremes de xocolata, de pistatxo, preparat per creps, sucre invertit per fer gelat, sucre caramel·litzat i una base líquida congelada per elaborar gelat, entre altres.

L'empresa compra els aliments en origen i directament al productor, com els fruits secs -entre els quals els pistatxos i avellanes- i els cítrics -mandarina i llimona-, que provenen de la regió del Piamonte, Sicília i d'altres zones d'Itàlia.

Una companyia amb tres generacions

La companyia empordanesa va néixer el 1978, any en què el fundador, Dino Pavese, va obrir la primera botiga a Empuriabrava. Tres generacions després i 44 anys més tard, Gelati Dino Gruppo s'ha convertit en una de les marques de gelat de referència del país. L'empresa segueix la tradició familiar, i a dia d’avui està dirigida pel gendre de Dino Pavese, Valter Rosso.