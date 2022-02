L’empresa de supermercats i alimentació Mercadona va entregar 564 quilos de productes alimentaris i d’higene personal a 21 entitats benèfiques a a Girona l’any 2021, entre les quals, el Banc d’Aliments de la demarcació.

En l’àmbit català, la companyia valenciana va augmentar les seves donacions un 77%. Va passar de donar una mica més de 3 milions de quilos l’any 2020, fins als 5’3 milions del 2021. El repartiment provincial dels del tonatge va ser : Barcelona(3.598), Tarragona (957), Girona(577) i Lleida (277 ). En total, 157 entitats catalanes van rebre alguna donació de productes.

Mercadona suma cada any nous súpermercats del grup a la causa, els quals donen prodcutes a les entitats que no són aptes per a la venda, però sí per al consum.

El director de Relacions Externes de Mercadona a Catalunya, Bernat Morales, va enfatitzar el compromís solidari de la companyia amb la societat: «Mercadona respon així a la crida feta per les entitats i reforça les donacions amb l’objectiu d’ajudar a pal·liar, en la mesura del possible, les demandes dels col·lectius més necessitats en un any complicat com ha estat el 2021. Això representa per a la companyia la satisfacció de dur a terme els nostres objectius de solidaritat i responsabilitat social»