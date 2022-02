Sagunt té totes les paperetes per ser la ubicació de la gigafactoria que pretén instal·lar Volkswagen a Espanya. L’anunci encara no és oficial, però la decisió està presa i únicament falten qüestions formals perquè des de la direcció es faci pública «en les properes setmanes», segons ha avançat ‘La Tribuna de l’Automoció’ i ha pogut confirmar EL PERIÓDICO. Una de les més rellevants és l’obertura del PERTE de l’automoció perquè les firmes interessades puguin començar a presentar les convocatòries. La complementarietat amb Ford a Almussafes, que pugna per aconseguir l’assignació d’un cotxe elèctric que compartiria plataforma amb models de Volkswagen, és una de les claus que han empès cap al Llevant la inversió alemanya, que crearà uns 3.500 llocs de treball directes.