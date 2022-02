L’any passat, el Carnaval es va haver de cancel·lar per la pandèmia de covid. I aquest any, la variant òmicron ha obligat a cancel·lar o ajornar la festa a moltes localitats. Això és el que ha passar, per exemple, a Santa Coloma de Gramenet, que ha suspès la rua d’aquest any.

Aquestes són les dates al detall: Dijous Gras (Dijous Gras a Catalunya): 24 de febrer

Divendres de Carnaval: 25 de febrer

Dissabte de Carnaval: 26 de febrer

Diumenge de Carnaval: 27 de febrer

Dilluns de Carnaval: 28 de febrer

Dimarts de Carnaval: 1 de març

Dimecres de Cendra: 2 de març Carnaval de Cadis 2022 Algunes ciutats que viuen especialment els Carnavals solen ampliar aquestes dates com, per exemple, Cadis i Las Palmas. L’Ajuntament de Cadis comunicava el mes de setembre passat la decisió d’ajornar el Carnaval del 2022 al mes de juny i traslladar l’inici del Concurs Oficial d’Agrupacions Carnavalesques (COAC) poc després de Setmana Santa, en un intent que la situació epidemiològica a Andalusia a causa de la covid es trobi molt més controlada en aquestes dates i evitar així una possible nova cancel·lació de les festes. El Carnaval al carrer començarà el 10 de juny i es prolongarà fins al 19 de juny. Carnavals a Catalunya A Catalunya, els Carnavals més importants són els de Sitges, Vilanova i la Geltrú i Torelló. En tots aquests municipis es manté, de moment, la celebració del Carnaval amb les seves conegudes rues que omplen de color i humor els seus carrers. En qualsevol cas, les autoritats locals han recordat que s’hauran d’extremar i mantenir mesures de protecció individual i col·lectiva per evitar generar riscos de propagació del virus. Dates a partir del calendari lunar Les dates del Carnaval es fixen a partir de la<strong>Setmana Santa</strong>, que ve determinada pel calendari lunar. El diumenge posterior a la primera lluna plena després de l’inici de la primavera en l’hemisferi nord és el Diumenge de Pasqua (o de Resurrecció), que aquest any és el 4 d’abril. La Setmana Santa està precedida pels 40 dies de la Quaresma, entre Dimecres de Cendra, que aquest any és el 2 de març, i Dijous Sant, el 14 d’abril (els diumenges no s’hi inclouen). I just abans se celebra el Carnaval.