L’empresa Gelati Dino, especialitzada en la producció de gelats i amb seu a Empuriabrava, obrirà tres nous establiments a Espanya el 2022. Concretament, seran a la zona de la Costa Brava, al glàmpling Pola Giverola de Tossa de Mar, al mes de juny; a Madrid, al barri de Chamberí, on ja té una botiga, amb l’obertura prevista a l’abril; i finalment, a la província de Barcelona, l’únic local que ja opera des de fa una setmana està ubicat al centre comercial Finestrelles a Esplugues de Llobregat.

Les noves obertures són una aposta per consolidar l’oferta a Catalunya i expandir el negoci a zones claus per al consum de gelat, com Madrid i Andalusia, segons informa la companyia. En aquesta línia, el director de marca de Gelati Dino, Stefano Rosso, va explicar els motius de les noves obertures: «Per a nosaltres és primordial guanyar presència a la resta de l'Estat espanyol. Ens falta molt mercat per recórrer, i creiem que Madrid i Andalusia són els dos punts on actualment es consumeix més gelat. Estem treballant per poder créixer en aquestes àrees geogràfiques».

Algunes de últimes obertures de l’empresa gelatera han estat en hotels o càmpings del grup hoteler gironí Medplaya, com el cas del glàmpling Pola Giverola o l’hotel Pez Espada a Torremolinos, Màlaga, obert fa mig any.

Les tres obertures generaran 10 nous llocs de treball. En total, Gelati Dino tindrà una xarxa de 33 botigues repartides arreu de Catalunya, Madrid, Andalusia, Saragossa i Marràqueix. En total, treballen 208 treballadors al grup, entre la seu d’Empuriabrava i els diferents establiments.

Gelati Dino produeix anualment 450.000 litres de gelat, que suposen 4’5 milions d’unitats de 100 mil·lilitres. L’empresa distribueix tota mena de gelats de sabors variats a la restauració, des de sabors clàssics com la xocolata, a més innovadors, com el de foie mi-cuit de Collverd. També col·labora amb xefs d’estrella Michelin per trobar gustos curiosos i únics pels seus restaurants. A més, també comercialitzen tots els productes per fer gelats i creps, com cremes de xocolata, de pistatxo, preparat per creps, sucre invertit per fer gelat, sucre caramel·litzat i una base líquida congelada per elaborar gelat, entre altres.

L’empresa fundada per l’italià Dino Pavese continua mantenint les arrels. Ara, quaranta-quatre anys després de la seva fundació, és el gendre del fundador, Valter Rosso, qui dirigeix la companyia. El grup continua mantenint les arrels italianes, i per això, continua comprant gran part dels aliments d’origen i directament al productor, com els fruits secs -entre els quals els pistatxos i avellanes- els cítrics -mandarina i llimona-, que provenen de la regió del Piamonte, Sicília i d’altres zones d’Itàlia.