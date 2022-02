Telefónica dispara el benefici fins als 8.137 milions d’euros en 2021, multiplicant per cinc el resultat de l’any anterior, gràcies a la injecció dels extraordinaris aconseguits amb la venda de torres de telecomunicacions de Telxius i la fusió de la seva filial al Regne Unit amb Virgin Mitjana, controlada per Liberty Global.

El fort creixement dels resultats permet a la companyia recuperar el dividend totalment en efectiu, després de diversos anys en què es donava l’opció als accionistes de cobrar en accions. La companyia ha anunciat per a 2022 un dividend de 0,30 euros en efectiu, repartit en dos pagaments que s’abonaran al desembre de 2022 i juny de 2023, i proposarà als accionistes l’amortització del 2,41% del capital per a millorar així la seva retribució.

Les grans operacions corporatives tancades per Telefónica impulsa el benefici net, però llastren els ingressos. La facturació es queda en els 39.277 milions d’euros, amb un descens del 8,8% en termes absoluts i 2% més en termes orgànics, ja que la filial britànica deixa de pertànyer al perímetre del grup i el seu impacte en els comptes no es consolida i es veurà reflectit via dividends.

El benefici operatiu abans d’amortitzacions (oibda), un registre clau en el sector de les telecos, ha estat de 21.983 milions d’euros.