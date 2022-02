El negoci de banca privada, els serveis que ofereixen les entitats financeres orientats a grans patrimonis, ha deixat de ser estratègic per als bancs internacionals amb presència a Espanya, que han centrat els seus esforços a créixer en altres negocis com l’assessorament en operacions corporatives, entre d’altres. En aquest context, les entitats nacionals s’estan reforçant en aquest negoci, col·locant-se en els primers llocs bancs com Santander, CaixaBank, BBVA o Bankinter.

L’últim banc internacional que s’ha desprès d’aquest negoci ha estat el francès BNP Paribas, que va anunciar fa uns dies el traspàs d’aquesta divisió a Banca March, en una operació assessorada per Deloitte. En concret, la cartera que ha venut BNP gestiona uns 3.600 milions d’euros, que eleva la xifra d’actius sota gestió de Banca March als 22.600 milions i es col·loca per sobre d’UBS. Aquesta és la segona transacció que signen les dues entitats, ja que el 2018 el banc francès va vendre una cartera de 550 milions de clients amb un patrimoni d’entre 100.000 i un milió d’euros. Tot i això, queden fora de l’operació els clients ultrarrics, que tenen un patrimoni superior als 10 milions d’euros. Fa uns mesos, el suís UBS va protagonitzar una de les transaccions més importants del sector quan va vendre la seva banca privada a Singular Bank per uns 300 milions d’euros. El banc capitanejat per Javier Marín, que va ser conseller delegat del Santander, està immers en una forta estratègia d’adquisicions que l’ha portat a tancar quatre compres en només dos anys. El 2002, el mateix BNP Paribas va comprar a JP Morgan el seu negoci de banca privada a Espanya, en una de les operacions més famoses d’aquell moment per valor d’uns 750 milions d’euros. La transacció es va produir uns mesos més tard que el banc francès emprengués la seva aventura en la banca privada espanyola, virant la seva estratègia després de desprendre’s de la banca comercial perquè considerava que en aquell moment no podia competir contra els bancs i les caixes espanyols. Ara, però, ha tornat a aquest negoci al país a través del seu nebanc Nickel. Un altre dels moviments bancaris més importants es va produir l’any 2008 de la mà del gegant nord-americà Morgan Stanley, que va vendre el negoci de banca privada a La Caixa per una quantitat propera als 600 milions. Uns anys més tard, concretament el 2015, CaixaBank va tancar la compra del negoci de banca privada i minorista de Barclays a Espanya per uns 800 milions d’euros. Un any abans, l’entitat britànica havia anunciat la posada en revisió del negoci retail al país en considerar-lo com a no estratègic. Tot i això, el desembre va canviar l’estratègia i ha tornat a apostar per la banca privada.