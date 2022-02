L’escalada en el xoc entre Rússia i Ucraïna eleva al màxim la tensió als mercats energètics -amb els preus del petroli i el gas registrant fortes pujades- i estén incerteses sobre el subministrament a part d’Europa. A Espanya, el Govern i el mateix sector energètic insisteixen a donar per assegurat el subministrament de gas en ple hivern i per donar més tranquil·litat destaquen que encara hi ha marge per adoptar més mesures i blindar-lo encara més.

La decisió d’Alemanya de paralitzar l’autorització del nou gasoducte que connectaria amb Rússia, el polèmic Nord Stream 2, amenaça de complicar encara més la situació després de mesos de preus energètics marcant màxims. Des del Ministeri per a la Transició Ecològica, dirigit per la vicepresidenta Teresa Ribera, i des de les grans gasistes s’insisteix que Espanya té un subministrament de gas molt diversificat, amb 11 països com a proveïdors tant per gasoducte com per vaixell, i que la seguretat del subministrament de moment no està en perill.

Espanya ja va activar fa mesos un pla de xoc per disparar el nombre de vaixells que portaran gas al país, abans de la decisió d’Algèria de tancar, el novembre passat, un dels gasoductes que subministren al mercat espanyol pel seu xoc diplomàtic amb el Marroc. Espanya no ha deixat de reforçar aquest pla de xoc en les últimes setmanes per blindar el subministrament. Enagás, l’operador del sistema gasista, ha continuat celebrant subhastes extraordinàries de slots per augmentar la capacitat de descàrrega en les plantes regasificadores del país, amb dues de noves en els últims mesos.

Un 70% més de vaixells

Enagás ja ha adjudicat 54 slots addicionals a companyies gasistes per elevar el subministrament per vaixell després de les noves subhastes de les últimes setmanes. Per al període hivernal -entre novembre i març- la companyia ha adjudicat un total de 145 slots de descàrrega a les sis plantes regasificadores del país, una xifra molt superior als 86 vaixells que van arribar l’hivern passat. Enagás, a més, destaca que encara té marge per adoptar més mesures si fos necessari per elevar aquesta capacitat en coordinació amb el Govern i la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC).

«La situació d’Espanya és molt diferent de la d’altres països d’Europa. Espanya té 11 països proveïdors i altres estats de la UE només en tenen dos o tres», va explicar el president d’Enagás, Antonio Llardén, en una trobada amb la premsa. «Espanya concentra un 30% de la capacitat d’emmagatzematge de gas natural liquat (GNL) d’Europa i el 25% de tota la capacitat de regasificació del continent», va assenyalar Llardén.

En qualsevol cas, la preocupació del sector i del Govern per la invasió d’Ucraïna per part de Rússia no és tant per eventuals problemes de seguretat de subministrament com pel possible impacte que pot tenir en el preu del gas natural als mercats internacionals. Rússia va concentrar el 8,9% de les importacions de gas espanyoles l’any passat, col·locant-se com a quart exportador darrere d’Algèria, els Estats Units i també Nigèria. Al mes de gener, el pes del gas rus va caure al 5,8% del total de les importacions espanyoles. El sector gasista assegura que podria suplir el subministrament de gas rus fàcilment amb compres d’altres països proveïdors.

Fins al tancament del gasoducte més gran que connecta amb Algèria, l’1 de novembre, les importacions de gas d’Espanya es repartien pràcticament a parts iguals entre les que arribaven a través de canonada i les que es rebien amb vaixell. Però aquest equilibri s’ha trencat i la balança s’ha descompensat a favor de les arribades de metaners a les plantes regasificadores espanyoles. Actualment, gairebé el 70% del gas que arriba a Espanya ho fa per vaixell, segons les dades d’Enagás i la Corporació de Reserves Estratègiques (Cores).

Ampliació de Medgaz

Algèria va tancar el més gran dels seus gasoductes amb Espanya, però manté actiu Medgaz, l’altre tub que connecta directament amb la costa espanyola sense passar pel Marroc. El gasoducte, controlat per l’algeriana Sonatrach, l’espanyola Naturgy i el fons Blackrock, ha ampliat la capacitat i només està pendent d’alguns detalls tècnics per a la inauguració formal. La capacitat màxima de Medgaz era de 8.000 milions de metres cúbics, però la seva ampliació l’elevarà fins als 10.000 milions.