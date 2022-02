L’escalada de preus de l’electricitat en el mercat majorista que va començar el juny de 2021 ha impulsat la fugida d’almenys 450.000 clients de la tarifa regulada de l’electricitat en els últims sis mesos que busquen refugi en el mercat lliure, segons les dades que les grans companyies elèctriques recullen en els seus comptes anuals.

Entre juny i desembre, la comercialitzadora regulada d’Endesa va perdre 169.000 clients amb contractes en la denominada tarifa de Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC); Iberdrola, uns 217.000 (aquesta xifra inclou els usuaris de gas natural, però s’estima que en el cas de la llum són uns 200.000 clients) i Naturgy va cedir 90.000 usuaris de l’anomenat mercat regulat.

D’altra banda, Repsol no diferencia el nombre total de clients entre llum i gas, però sí que reconeix que té un 5% menys de PVPC (dades també de clients de llum i gas), mentre que la presència de les altres tres comercialitzadores (CLH, Totalenergies i Teramelcor a Melilla) és residual en comparació amb el conjunt.

Els petits consumidors d’electricitat (menys de 10 quilowatts de potència contractada), en general llars i algunes pimes, poden triar entre contractar tarifes de llum regulades –que ofereixen les grans elèctriques com Iberdrola, Endesa i Naturgy, l’import de les quals depèn de l’evolució del preu de l’electricitat en el mercat majorista– i les ofertes del mercat lliure –quantia fixada lliurement per les companyies i que sol tenir preus estables.

La tarifa regulada –és l’única en la qual els consumidors vulnerables poden demanar l’ajuda del bo social–ha sigut tradicionalment més barata que la del mercat lliure. Aquesta última sol prendre com a referència el preu de la tarifa PVPC i hi afegeix un marge, per això té un preu més estable, però també més car. Però l’any passat, de manera excepcional a causa d’un mercat elèctric completament descontrolat que marcava màxims històrics, els clients amb tarifa regulada van pagar de mitjana un 20% més, mentre que els del mercat lliure es van beneficiar majoritàriament d’uns preus artificialment reduïts perquè teòricament no van interioritzar l’alça del mercat i, a més, es van veure beneficiats per la rebaixa d’impostos i càrrecs del Govern.

Això va provocar una fuga de clients incentivada, a més, pel soroll que van generar les tarifes horàries que van entrar en vigor al juny i per les campanyes publicitàries de les grans companyies que oferien «preus estables». La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) no proporciona dades oficials del mercat minorista de l’electricitat des del mes de setembre de 2021, quan va donar les últimes xifres corresponents al mes de maig d’aquell any, just abans de l’escalada de preus i dels canvis en la factura. Llavors comptabilitzava 10,5 milions de clients en la tarifa PVPC. Amb les dades de les grans companyies es pot estimar que a finals de 2021 el nombre de clients del mercat regulat va descendir uns 10 milions.

La sagnia del mercat regulat ve de lluny. Amb les dades oficials de la CNMC a la mà del mes de maig de 2021, en els últims tres anys la base de clients del mercat lliure ha augmentat en un milió d’usuaris (fins als 16,2 milions de consumidors), mentre que el mercat regulat ha perdut 600.000 usuaris (10,5 milions de clients).