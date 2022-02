Les 'start-ups' catalanes fa setmanes que esperen la celebració del Mobile. Per algunes d'elles, aquest esdeveniment és l'única oportunitat per donar-se a conèixer al públic internacional, i fien bona part del seu creixement futur a l'èxit que poden tenir al congrés. "És l'esdeveniment de l'any", indiquen la majoria. "Ser-hi és tot un privilegi", afirmen una bona part. De fet, algunes d'elles asseguren que fins i tot han accelerat el desenvolupament dels seus prototips per poder-los presentar i no haver d'esperar a una nova edició. Des de les institucions, indiquen que l'ecosistema català es troba "en un moment dolç" i, malgrat una afluència de públic encara reduïda per la pandèmia, preveuen que l'impacte del Mobile serà "històric".

Pels principals representants del sector, la consolidació d'un esdeveniment com el Mobile –i dins d'ells el congrés de 'start-ups' del Four Years From Now (4YFN)- és quelcom indispensable per una ciutat com Barcelona, que pretén consolidar-se com a 'hub' de referència al sud d'Europa. "Un actiu que cal tenir és una gran fira on tothom que és important es trobi", assenyala el conseller delegat del Tech Barcelona, Miquel Martí, en declaracions a l'ACN. "És com la nostra festa major, i d'allà n'han de sortir contactes per aconseguir 'partners' i tancar rondes d'inversió", afegeix.

En la mateixa línia s'expressa el director general d'Innovació i Emprenedoria del Departament d'Empresa, Lluís Juncà, qui defineix el Mobile com "la millor i potser l'única oportunitat per connectar l'economia catalana amb l'economia global". "El MWC és la palanca més gran que té l'economia del país per fer el salt endavant", subratlla.

Setmanes de preparació

Conscients de la importància que suposa l'esdeveniment, algunes de les empreses entrevistades per l'ACN expliquen que porten setmanes pensant únicament en clau Mobile. Una d'elles és AcceXible, una companyia amb seu a l'espai del Pier01 de Barcelona especialitzada en la detecció i seguiment de malalties relacionades amb la salut mental a través de l'anàlisi de la parla. La seva cofundadora i consellera delegada, Carla Zaldua, comenta han accelerat el desenvolupament del seu últim prototip per poder-lo presentar en primícia a l'espai del 4YFN. "Anem a un o a dos congressos l'any, com a molt; per nosaltres és molt important", reconeix.

Preparar-se pel Mobile també ha estat la prioritat de Futura Space, amb seu a Barcelona Activa. Aquest laboratori creatiu d'R+D, que estarà present al 'Pavelló Espanya', presentarà un programa que permetrà als usuaris crear el seu propi metavers –el defineixen com un WordPress per a metaversos- i una càmera hologràfica per simular videotrucades en format presencial. "Aquestes últimes setmanes hem estat polint tots els detalls de 'software' perquè la gent pugui provar els nostres productes; volem que tot estigui perfecte", comenta la seva cofundadora i directora executiva, Patricia M. Val.

Per aquesta directiva, el Mobile és la seva "porta al món" i la millor manera de posar en pràctica tot el desenvolupament de mesos. "Allà veus que la tecnologia no es queda en un àmbit regional, sinó que la veuen grans empreses internacionals; és tota una prova de foc", apunta.

Grans expectatives

L'alt grau de preparació de cara al congrés també es tradueix en grans expectatives pel negoci. "Estem convençuts que del Mobile en sortiran més rondes, més aliances i la capacitat de retenir més inversió a Catalunya", assenyala Juncà. Una de les companyies que veu en el congrés una oportunitat de negoci única és Limbit, especialitzada en la digitalització de documentació que es troba en format paper. "És la manera d'internacionalitzar el projecte, perquè sabem que vindran empreses d'arreu del món", explica la directora d'operacions de l'empresa, Blanca Sàrries. "Dins la nostra estratègia comercial treballem sobretot a l'Estat, Andorra i França, i ara ens agradaria obrir-nos al món", afegeix.

Amb objectius similars arriba Dermavision, una 'start-up' amb seu a Roses (Alt Empordà) que ha desenvolupat un dispositiu que permet la detecció precoç del melanoma a través de càmeres que utilitzen intel·ligència artificial. La companyia, que estarà present a l'estand d'Acció –l'agència per la competitivitat d'empresa de la Generalitat- es troba en plena ronda d'inversió, i creu que el Mobile els ajudarà a acostar-se als seus objectius. "Estem buscant finançament i ens trobem davant una molt bona finestra per trobar inversors més enllà de Catalunya", concreta el seu conseller delegat, Narcís Ricart.

De fet, i malgrat la pandèmia, des d'Acció opinen que malgrat la davallada de visitants arran de la covid-19, l'impacte que tindrà el Mobile i el 4YFN sobre l'ecosistema tecnològic català serà "superior al 2018 o 2019". "La celebració d'aquest MWC ens agafa en un moment en què l'ecosistema ha madurat, i aprofitarem el congrés per registrar un impacte que mai havíem vist", subratlla Juncà. De fet, el director general d'innovació i emprenedoria reconeix que l'edició d'enguany "no és de transició" i afegeix que l'ecosistema arriba "més preparat que mai".

El sector salut, un pas endavant

A l'hora d'assenyalar les grans tendències del Mobile d'aquest any, els experts apunten en cinc direccions. Es parlarà de 5G, l'internet de les coses (IoT), el 'blockchain', el sector 'fintech' i el metavers. En l'àmbit català, però, més que parlar de tendències es parla de sectors, i en aquest sentit la salut és l'activitat capdavantera en l'aplicació de noves tecnologies.

"La salut és el sector que més despunta, perquè ja ha creat un cercle virtuós; hi ha la part pública amb hospitals i grups de recerca de referència i un sector privat molt potent que aporta inversió a nivell nacional i internacional", observa Juncà. Per aquest representant del Departament d'Empresa, ara cal que altres sectors facin els mateixos passos per convertir Catalunya en un pols de referència al Vell Continent. "Ens sembla que el candidat natural a seguir aquest lideratge és el sector de l'agroalimentació, que té molta tradició a Catalunya i té els ingredients necessaris per ser un sector competitiu; l'hem d'encoratjar perquè adopti noves tecnologies, innovi i desenvolupi models de negoci que tinguin un gran impacte sobre l'economia", afegeix.

En l'edició d'enguany, el Govern promourà la participació de més de cent empreses catalanes al Mobile. Un total de 52 companyies, entitats i centres tecnològics estaran presents als estands de Digital Catalonia i al Congress Square, dins l'espai del MWC, mentre que 36 més exposaran els seus projectes al 4YFN de la mà d'Acció. A aquestes cal sumar les 14 empreses emergents a l'estand Catalan Arts!, que promou el Departament de Cultura a través de l'Institut Català de les Empreses Cultural (ICEC) i la Direcció General d'Innovació i Cultura Digital.