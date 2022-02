La manca de treballadors en alguns sectors ja és una realitat. Segons l’estudi de Manpower sobre escassetat de talent, el 64% de les companyies tenen dificultat per cobrir els llocs de treball vacants. Les empreses han d’estar atentes al talent i saber com atraure’l, i una vegada que estigui als seus equips saber treure-li tot el potencial. L’element clau, segons els experts, és fer que l’empleat se senti una part essencial de l’empresa.

José Burgos, conseller delegat de Fresh People, assenyala que el treballador busca entendre i compartir la proposta de valor de l’empresa. D’aquesta manera, afegeix, la companyia «ha de fer-lo partícip de les decisions que es prenen». L’empresa també ha de saber que per mantenir el talent al seu equip ha d’escoltar el treballador perquè «no se senti un número». El CEO de Fresh People considera important que l’empresa identifiqui que la persona contractada sigui capaç d’afrontar els reptes d’avui i es converteixi en la persona capaç d’afrontar els reptes de demà. «I això no parla del que es veu, del currículum vitae, sinó del que no es veu», puntualitza. Per això, veu completament necessari «apostar per més plans que ajudin el talent a desenvolupar-se, alineant-lo amb la visió i els objectius de l’empresa».

La formació també es planteja com un dels elements amb més pes a l’hora de mantenir el talent. Manuel Agudo, conseller delegat d’OpenWebinars, assegura que si una companyia és capaç d’afegir a la seva oferta una formació sòlida, asíncrona, actualitzada i amb professorat de qualitat, aquesta part serà resolta. «Així que potser posar l’ull al reskilling i l’upskilling dels companys sigui un bon punt d’inici per fidelitzar el talent».

Tot i això, Burgos adverteix que la formació sense estratègia no té sentit. «La formació respon a una estratègia cultural i d’evolució personal i professional, cada cop serà més individualitzada i basada en interessos personals alineats amb el negoci», afirma. Per tant, afegeix que pot ser una via per incentivar el talent, «però sempre que es faci de forma personal i segons cada cas».

L’escassetat de talent fa que hi hagi un risc al mercat laboral, que els treballadors que no se sentin satisfets a la seva feina dimiteixin sense tenir cap altra feina. Als Estats Units, prop de 50 milions de treballadors van renunciar a la seva feina el 2021 sense tenir un altre lloc de treball. La raó principal és la congelació dels salaris reals malgrat l’augment del cost de la vida. Ara com ara, segons l’enquesta d’Adecco, un 5% dels treballadors a Espanya podrien renunciar d’aquesta manera a la seva feina.

Burgos avisa que el que està passant als Estats Units i al Regne Unit acabarà succeint a la resta de països. «Hem de reflexionar sobre les ofertes de feina que estan llançant les empreses i com s’ajusten a les expectatives de les persones que estan buscant feina», assenyala. Veu necessari utilitzar models que ajudin les persones a connectar amb el propòsit de l’organització perquè no passi. Agudo reconeix que hi ha un «risc» de fuga de talent quan no es donen les circumstàncies adequades per retenir-lo.

El sou continua sent el principal reclam per als treballadors: el 38% considera que el salari està per sota del mercat, segons una enquesta d’Adecco. Però ja no és l’únic element en què es fixen els treballadors. La salut i el benestar, l’ambient laboral i la flexibilitat horària són aspectes molt importants a l’hora d’optar per una o altra empresa. El CEO de Fresh People apunta que el sou «és un mínim, però no l’únic factor. Si només parlem de salari les converses són planes».

«Viure una mica millor»

Agudo coincideix que el salari és cada cop menys important per mantenir el talent. «Quan existeixen fugues cap a altres companyies poques vegades són només els diners el factor primordial», afirma. Explica que cada vegada hi ha més casos de treballadors «que sacrifiquen uns quants milers d’euros anuals a canvi de viure una mica millor». I aquest «viure una mica millor», segons explica Agudo, pot anar des de canviar de ciutat, sentir-se més valorat, implicar-se en el llançament d’una empresa o disposar d’un pla de reciclatge. Cada empleat té la seva escala a l’hora de definir la satisfacció amb el lloc de treball que ocupa. «De vegades està a dalt el salari, altres la possibilitat de teletreballar, la flexibilitat d’horari. Hi ha moltes variables, però una inquietud és constant: sentir-se capacitat per ocupar amb solvència el càrrec que s’exerceix», assegura el CEO d’OpenWebinars.