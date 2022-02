La campanya de la renda i patrimoni del 2021, que inclou com a principal novetat l’alça de l’impost per a les rendes a partir de 300.000 euros i per als patrimonis de més de 10 milions, arrencarà el 6 d’abril amb la presentació de les declaracions per internet, d’acord amb el calendari del contribuent de l’Agència Tributària recollit per Europa Press.

La campanya de la Renda d’aquest any, que es correspon amb els ingressos obtinguts el 2021, es prolongarà entre l’1 i el 30 de juny de manera ordinària, però prèviament, des del pròxim 6 d’abril es podran presentar ja les primeres declaracions de l’IRPF i de Patrimoni a través d’internet, un mitjà que ja utilitzen 9 de cada 10 contribuents. Així mateix, des del pròxim 5 de maig i fins al 30 de juny, la declaració de l’IRPF es podrà presentar també per telèfon, i entre l’1 i el 30 de juny, coincidint amb el període ordinari de la campanya, els contribuents podran presentar la seva declaració a les oficines de l’Agència Tributària. Amb resultat a ingressar i amb domiciliació bancària, el termini acaba el 27 de juny. Novetats d’aquesta campanya Les principals novetats de l’IRPF del 2021 contemplen l’augment de dos punts del tipus estatal que grava les rendes del treball de més de 300.000 euros, fins al 47%, i tres punts per a les rendes de capital de més de 200.000 euros, fins al 26%, que afectarà un nombre reduït de 36.194 contribuents (0,17%), amb un impacte de 491,4 milions d’euros (144 milions el 2021 i 346 milions el 2022), d’acord amb les estimacions del Ministeri d’Hisenda. A més, el 2021 es van reduir les desgravacions de plans de pensions privats individuals a 2.000 euros com a aportació màxima, mentre que es va elevar el límit conjunt de reducció (partícip i empresa) de 8.000 a 10.000 euros en els plans d’empresa per potenciar les aportacions empresarials i corregir la «regressivitat» d’aquests beneficis, segons el Govern. La mesura aportarà una recaptació de 580 milions el 2022. Quant a l’impost sobre el patrimoni, l’any passat els pressupostos van introduir una alça de l’1% per a patrimonis de més de 10 milions d’euros, fins a un tipus del 3,5%. 9.900 milions tornats Segons les últimes dades publicades per l’Agència Tributària amb referència a la passada campanya de la Renda –IRPF 2020–, a tancament del 2021 s’havien tornat 9.907 milions d’euros a 13.859.000 contribuents. D’aquesta manera, a data de 30 de desembre, s’havien realitzat el 97,7% de les devolucions sol·licitades en nombre i s’havien abonat el 94,3% dels imports sol·licitats corresponents. L’Agència va prendre un nombre major de declaracions aquell any (+2,9%), superant la xifra de 21.725.000, de les quals més de 14.187.000 (-2%) han sigut amb sol·licitud de devolució (el 65% del total). Al seu torn, 6.059.000 han donat un resultat a ingressar (+7,4%). La campanya de l’IRPF 2020 es va caracteritzar per un reforç de l’assistència personalitzada (a sol·licitud del contribuent), tant per telèfon –amb el pla ‘Li truquem’– com en oficines, que va facilitar la presentació per aquestes vies d’1.680.000 declaracions, un 14% més que l’any passat. En tot cas, la gran majoria de contribuents (20.045.000, més del 92% del total) va preferir presentar les seves declaracions per internet. Més de 19.631.000 les va presentar a través de la pàgina web de l’Agència, un 1,8% més que l’any previ i un 8,8% més que fa dos exercicis, i gairebé 414.000 mitjançant l’aplicació mòbil de l’Agència, un 13,3% més que fa un any.