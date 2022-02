El nombre d’establiments operatius franquiciats que hi havia a finals de 2019 funcionant a l’Estat era de 77.819 locals, dels quals 19.787 eren dels anomenats caràcter propi i els 58.032 restants franquiciats, segons consta a l’estudi de l’Associació Espanyola de Franquiciadors. També la xifra d’establiments en marxa era bona i demostra el bon moment d’aquest tipus de negoci.

Les xifres són molt il·lustratives: el 2019 hi havia 422 establiments més que a finals que l’any anterior amb un augment del 0’54 per cent. El darrer estudi es fixava també en el nombre d’establiments per sectors. El que sumava una major presència era el de l’alimentació amb un total de 12.691. A continuació se situava el de bellesa i estètica amb 4.484 locals i agències de viatges amb 3.946 punts de venda. Finalment, tancaria el top d’establiments franquiciats el de les telecomunicacions amb 3.625 locals. L’estudi feia constar que un any més el bon ritme d’obertures produïdes durant el 2018 va ser especialment d’establiments franquiciats amb 1.279 nous negocis.

I el treball de l’associació també va entrar en el detall sobre els llocs de treball generats al voltant de l’activitat de les franquícies. Tot i la important crisi econòmica que va haver-hi anys enrere, el nombre de llocs de treball també s’ha incrementat. Concretament, l’estudi fa referència al fet que per exemple l’any 2008 hi havia un total de 235.929 persones treballant al sector de les franquícies i en el moment de tancar el 2019 el nombre havia crescut fins a situar-se en 294.231.

El sector té molt clar i conclou que amb aquestes xifres -al 2019 hi havia 58.302 persones més treballant- es demostra que «la franquícia encara és una fórmula generadora de treball al nostre país».