Gran part de l’origen de la bretxa salarial entre homes i dones resideix en els fogons de les cuines, els mitjons per rentar i estendre, el lavabo per netejar, les llistes de la compra per ratllar i els nens o els avis per cuidar. Si la meitat de les diferències de remuneració entre gèneres s’expliquen per la falta d’hores disponibles per treballar, l’altra es deu a les responsabilitats a la llar que assumeix cadascú. El 54% de les dones treballadores carreguen amb la meitat o més de les tasques de la casa, mentre que el 45% dels treballadors homes reconeixen fer menys de la meitat, gairebé res o directament res a casa, tal com constata la recent enquesta de qualitat i condicions de treball de l’Observatori del Treball i el Model Productiu de la Generalitat.

Aquest estudi, un dels més complets sobre les condicions laborals a Catalunya, es basa en dades del 2019 recopilades a partir d’una mostra de 3.000 treballadors. En les seves 181 pàgines, el document analitza els riscos psicosocials per sectors d’activitat, l’exigència i intensitat en el treball i els marges per a la conciliació. I un dels seus apartats està específicament destinat a la distribució de les feines de casa, camp no sempre cobert pels estudis laborals. Aquí la foto és clara: l’equitat no és la tònica dominant i és més freqüent que imperi l’ells «ajuden a casa» i elles «s’encarreguen d’aquestes coses». Les dones destinen una mitjana de 22,8 hores setmanals a atendre les tasques domèstiques, davant les 15,4 hores que declaren els homes. És a dir, la bretxa de les cures és del 32%. Una diferència en l’ús i la disponibilitat del temps que té una translació directa en les possibilitats laborals. Alguns són els informes que han assenyalat en aquesta direcció, com el del Banc d’Espanya, que demostra que les dones perden l’11,2% del seu sou després de tenir un fill, mentre que els pares només el 0,15%. Greuge que arrosseguen fins i tot 10 anys després de la maternitat. Efecte en la natalitat En aquest sentit, les dades de l’estudi mostren que els homes perceben la paternitat com un risc molt menor per a les seves carreres professionals. Mentre que el 22,5% dels treballadors consideren que ser pares els afectaria negativament en les seves trajectòries, la proporció esmentada gairebé es dobla (42,5%) entre les dones. Cosa que té un efecte directe en els índexs de natalitat i explica el descens recent d’aquesta. «Els països nòrdics i els EUA han aconseguit rellançar les seves taxes de natalitat. Els primers, perquè tenen un sector públic fort, que els dona unes condicions laborals estables; els segons, perquè amb una taxa d’atur de prop del 5% és relativament fàcil tornar al mercat després de tenir fills», segons la catedràtica de la UB Ció Patxot. «Aquí no tenim ni una cosa ni l’altra». Hi ha tres vegades més dones a temps parcial (23,7%) que homes (8,6%). I si bé entre els dos gèneres l’explicació més freqüent és que no estan a temps complet perquè no poden (40%), la resta denota un biaix de gènere marcat. Els homes que volen ser-hi a temps parcial veuen en aquest format reduït -d’hores i ingressos- una possibilitat per estudiar o formar-se o una manera de tenir més temps per a ells. Mentre que les treballadores assenyalen que és per cuidar els seus fills o familiars.