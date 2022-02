Un món virtual en tres dimensions en les quals els usuaris de tot el món puguin connectar-se per jugar, socialitzar i fins i tot guanyar diners en temps real. Aquest concepte, conegut com a <strong>metavers</strong>, és més una projecció del que gegants de la indústria volen que sigui el futur d’internet que una realitat tangible que és a la cantonada. Això no ha evitat que la nova paraula de moda en el sector tecnològic sigui present a gairebé tots els racons del <strong>Mobile World Congress</strong> (MWC).

Malgrat no ser una cosa nova, l’interès per la realitat virtual s’ha disparat des que l’octubre passat Facebook anunciés que la companyia passava a dir-se <strong>Meta</strong>, en una clara aposta per girar el seu negoci de les xarxes socials a aquesta nova experiència immersiva. Això ha pogut apreciar-se aquest dilluns al recinte de Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat. Múltiples estands amb cascos i ulleres de realitat virtual i empreses com Telefónica, HTC o Orange anunciant la creació d’espais interactius –encara molt lluny de les promeses del metavers– per promocionar els seus serveis.

Així com el món dels videojocs ha creat tota una nova <strong>economia virtual</strong>, alguns estudis apunten que aquest ecosistema podria generar un negoci de fins a 175.000 milions d’euros. No obstant, el somni del metavers podria caure en sac foradat si no compta amb una infraestructura que el sustenti. És per això Mark Zuckerberg, fundador i director executiu de Meta, ha llançat un missatge a la recerca de recolzaments poc abans que comencés el MWC. «La construcció del metavers requerirà avenços massius en la connectivitat. Més grans que qualsevol dels canvis de pas que hem vist abans», ha assenyalat. Meta busca seduir uns 1.000 milions d’usuaris en la pròxima dècada.

El rol de les telecos

Perquè aquest món virtual sigui interoperable i pugui sustentar milions de dispositius de tot el món connectats en temps real serà necessari el rol dels teleoperadors. «Fa falta millorar la connexió, més ample de banda i reduir la latència (el temps d’espera entre que s’envia i es rep un senyal) per garantir una experiència de qualitat constant», ha explicat Chris Weasler, responsable d’iniciatives especials de Meta. I és que només el 63% de la població mundial té accés a internet.

Els videojocs són actualment els entorns que més s’assemblen al que el metavers pretén ser. Tot i que Meta i Microsoft estan apostant per la creació d’espais virtuals per a l’entreteniment o el treball, altres com Nvidia han detallat projectes en els quals la recreació d’espais en 3D pot suposar una oportunitat. Així, la seva plataforma ha permès a Ericsson simular l’abast de les seves antenes 5G per saber millor on col·locar-les, però també serveix per fer que les cadenes de producció industrial siguin més eficients o perquè científics puguin crear models i calcular l’impacte de fenòmens climàtics com huracans.