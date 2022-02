El sistema de franquícies estatal està integrat per més d’un miler de referències i a poc a poc va creixent. Segons consta a l’estudi «La Franquícia a Espanya 2020» eren 1.381 referències, un 0’36 per cent més que el 2018, i la majoria tenen un origen nacional. Concretament, del total de franquícies les espanyoles representen un 81’9 per cent mentre que la resta procedeixen de diferents països com França, Estats Units, Itàlia, Regne Unit, Alemanya o Portugal, entre d’altres.

En l’informe que elabora l’Associació Espanyola de Franquiciadors, en col·laboració amb el grup Cooperatiu Cajamar, de les 1.381 franquícies el sector que compta amb més negocis és el de la moda seguit d’altres subsectors d’activitat com hostaleria, restauració, bellesa i estètica entre d’altres.

La facturació de les franquícies en el conjunt de l’Estat al tancament de 2019 va ser de 26.154’3 milions d’euros, davant dels 27.707’’2 milions en l’exercici anterior, el que significa una davallada del 5’9 per cent. Segons consta a l’informe, els anomenats establiments amb caràcter propi van facturar un total de 9.269’8 milions d’euros a 2019 davant dels 10.595’1 milions el 2018 que representa un 14’2 per cent menys també. Pel que fa als locals franquiciats, es van facturar 16.884’5 milions, un 1’3 per cent respecte el 2018. Són xifres que van suposar una lleugera pèrdua en la facturació però en canvi la posada en marxa de negocis franquiciats va donar senyals positius. Per sectors, com és habitual també durant els darrers anys, el sector que va tenir una major facturació va ser el de l’alimentació amb un total de 8.300’1 milions d’euros el 2019. Per darrere seu es va situar el sector de l’hostaleria, restaurants i hotels amb 2.496’4 milions d’euros. L’anomenat sector hostaleria-fast food va registrar una facturació de 2.257’8 milions d’euros i serveis i transports es va moure en unes xifres també destacades amb 1.514’3 milions el 2019.

L’informe apunta que d’aquesta manera la facturació en el conjunt de la franquícia espanyola ha passat dels 11.421 milions d’euros registrats el 2001 als 26.154’3 milions el 2019, és a dir 14.733’3 més en tots aquests anys.