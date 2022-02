En un sector que es troba en un dels seus moments més dolços es compta amb un congrés que es disposa a reprendre el vigor que tenia abans de la pandèmia. Mai el teixit emprenedor català havia captat tants diners en operacions de finançament com el 2021. De fet, mai les start-ups europees havien viscut un moment tan favorable en termes de rondes d’inversió i de diners captats. No és estrany, doncs, que el saló que reuneix les empreses tecnològiques emergents dins del Mobile World Congress estigui ple d’optimisme. «És clarament una edició de recuperació», afirma Pere Durán, el director general d’aquesta cita, el 4 Years From Now (4YFN). «Som molt optimistes», afegeix.

Aquest saló pensat per als emprenedors es posa en marxa avui dins de la gran fira tecnològica (abans de la covid hi havia tres quilòmetres entre una proposta i una altra) amb xifres que recorden les de llavors. L’organització assegura que aquest any exposen al 4YFN unes 600 start-ups, fet que suposa recuperar gairebé el 80% de l’oferta del 2019 (unes 760) i superar en un 50% el panorama de l’any passat. A més, gairebé la meitat són de fora d’Espanya, una proporció que també s’acosta al 60% d’expositors internacionals que van captar en l’última edició prepandèmica, i tot en un pavelló una mica més gran que el d’abans.

Així mateix, en compartir espai amb el congrés principal, el potencial de visites és fins i tot més gran. En l’edició del 2019, el 4YFN va atreure 23.000 visitants; en el congrés cancel·lat del 2020, s’esperaven prop de 25.000, i aquest any, el Mobile en el seu conjunt estima que transitaran pels seus espais unes 60.000 persones.

«L’ecosistema està encantat d’estar tan a prop de la gran empresa, perquè els genera unes oportunitats de negoci que a Montjuïc (on se celebrava habitualment el 4YFN) eren molt complicades», afirma Durán. En aquesta línia, per al director general del congrés, l’objectiu principal és que es faci molt negoci, i, tal com ell ho veu, el panorama més que hi convida. Primer, per la proximitat física amb la gran empresa; segon, perquè la voluntat d’innovació a través de les start-ups és enorme; tercer, perquè s’espera que hi assisteixin grups inversors amb carteres de 17.000 milions d’euros en total.

En general, contextualitza Durán, «hi ha molts recursos financers disponibles i això vol dir que és un bon moment per emprendre i treure nous projectes digitals». A això, aquest portaveu hi suma que hi conflueixen molts canvis de comportament del consumidor. «I quan hi ha canvi, hi ha oportunitats», remata amb rotunditat.

El 4YFN: un termòmetre

En aquest sentit, el 4YFN funciona també com a termòmetre per mesurar les àrees amb més moviment. Aquest any, el 20% de les empreses que hi participen operen en el sector del programari as service (sistemes informàtics sota subscripció); el 18%, en el de la salut; el 15%, en el de la mobilitat i les solucions pensades per a les ciutats intel·ligents, i al voltant d’un altre 15%, en el de l’educació, una de les grans apostes de l’any. L’altra novetat d’aquesta edició és el protagonisme que pren l’esport, àrea a la qual aquest saló per a les start-ups dedica totes les conferències del darrer dia.

«Nosaltres sempre hem estat forts en start-ups de business-to-business (solucions per a negocis), però el que ja fa anys que veiem i que serà la gran tendència d’aquest 2022 és la digitalització de les indústries verticals i com la connectivitat està canviant aquestes indústries generant nous models de negoci», explica Durán.

La presència internacional

L’altre gran punt fort de la versió 2022, segons aquest responsable, és la presència internacional. «És la gran diferència amb qualsevol altre esdeveniment d’emprenedoria tecnològica de l’Estat», afirma. L’exemple més simptomàtic és el retorn de les start-ups japoneses: l’agència governamental que les presenta va ser una de les baixes del saló celebrat extraordinàriament a l’estiu de l’any passat pels estralls que encara aleshores causava el coronavirus.