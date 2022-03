El sindicat CGT ha registrat davant el Departament de Treball de la Generalitat una convocatòria de vaga general per a dimarts 8 de març a Catalunya. Tots aquells treballadors que vulguin parar aquell dia per protestar en favor del feminisme i contra les violències masclistes podran legalment fer-ho. Des de la Generalitat estan estudiant els serveis mínims que per llei han d’establir per garantir l’accés al transport públic i serveis com la sanitat i l’educació. Els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, no tenen previst registrar convocatòries formals de vaga i planifiquen accions puntuals de protesta durant el mateix dia.

Des de la CGT han fet una crida dels treballadors a secundar les aturades i denunciar la situació de discriminació que continuen vivint les dones al mercat laboral, especialment evidenciada durant l’actual crisi sanitària. «No es destinen els recursos necessaris per millorar la conciliació familiar, les situacions de les dones i gèneres dissidents, ni s’implementen mesures que realment ens condueixin a una igualtat afectiva», denuncien en un comunicat.