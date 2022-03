Els contractes de transport de mercaderies hauran d’incloure la revisió obligatòria del seu import si es produeix una variació del preu del combustible des del moment de la contractació fins a la realització efectiva del transport (en funció dels índex que es publiquin en la pàgina web del Ministeri de Transports). Aquesta és una de les mesures que el Govern ha incorporat al reial decret aprovat aquest dimarts amb les mesures acordades el 17 de desembre amb el sector del transport de mercaderies després de diverses jornades de vaga dels camioners.

El reial decret recull un total de 20 mesures que han merescut la valoració positiva de l’Associació del Transport Internacional per Carretera (Astic), que forma part del Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC) que va negociar amb el Ministeri de Transports al desembre. Segons Astic, el reial decret «dona compliment precís a una part substancial» de l’acord de desembre i corregeix «desviacions» que estaven llastant l’eficiència i l’atractiu professional del transport per carretera i la viabilitat de les seves empreses.

Les mesures aprovades inclouen la prohibició amb caràcter general que el conductor realitzi la càrrega i descàrrega de la mercaderia i suports en vehicles superiors a 7,5 tones, permetent excepcions puntuals recollides en el mateix text. A més es redueix el temps d’espera a partir del qual el transportista tindrà dret a indemnització quan fa una càrrega o descàrrega, de les dues hores actuals a una hora, incloent-se a més una disposició relacionada amb el càlcul de les indemnitzacions al transportista per danys ocasionats que impliquin la paralització del vehicle.

El reial decret també incorpora el règim sancionador vinculat al compliment del paquet de mobilitat aprovat pel Reglament Comunitari quant a temps de conducció i descans i «tornada a casa del vehicle» quan fa transport internacional. A més, reforça els mitjans d’inspecció del Mitma per lluitar contra la competència deslleial al sector.