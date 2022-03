El Ministeri de Seguretat Social ha presentat una nova proposta per a reformar el sistema de cotització dels treballadors autònoms, que situa la quota mínima en 202 euros mensuals, la màxima en 1.123 euros i cregui una triple figura de protecció similar als ertes i que pretén donar cobertura als treballadors per compte propi durant caigudes de més del 50% dels seus ingressos, segons expliquen fonts coneixedores de la reunió. Fa dues setmanes José Luís Escrivá modificava la seva oferta i baixava l’import de les quotes màximes per a tractar d’acostar a ATA, l’organització vinculada a la CEOE. I aquest dilluns ha tornat a moure fitxa per a intentar tirar cables cap a les entitats vinculades als sindicats, Upta i Uatae, amb rebaixes en les quotes per a aquells treballadors per compte propi amb ingressos lleugerament damunt del salari mínim interprofessional (SMI). No obstant això, de moment no té lligat ni el suport d’uns, ni d’uns altres.