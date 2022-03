El magnat rus Mijaíl Fridman ha abandonat el consell d’administració de Letterone, vehicle inversor que controla la cadena de supermercats Dia, juntament amb Peter Aven, després de ser inclosos tots dos en la llista de sancions de la Unió Europea a Rússia, segons ha confirmat EL PERIÓDICO. No obstant, tots dos mantenen la seva participació a Letterone, que suma menys d’un 50% de l’empresa, segons fonts pròximes.

Fridman i Aven formen part d’una llista d’oligarques russos sobre la qual la Unió Europea ha vetat l’accés als seus països i els béns de la qual seran congelats. Fridman és considerat per la Unió Europea un home que «ha cultivat forts llaços amb l’Administració de Vladímir Putin», així com el seu soci Pyotr Aven, que hi va ser present fa una setmana en una reunió al Kremlin, juntament amb el president Putin i 36 empresaris russos més, segons publica Financial Times

Després de conèixer-se aquestes sancions, els dos magnats russos afirmaven sentir-se «decebuts» i «commocionats» per unes «al·legacions manifestament falses que es fan al Reglament de la UE que pretenen justificar la base sobre la qual han sigut sancionats». «El Sr. Fridman i el Sr. Aven impugnaran la base espúria i infundada per a la imposició d’aquestes sancions –enèrgicament i a través de tots els mitjans disponibles per a això– per revertir el mal injustificat i innecessari al mitjà de vida i a la prosperitat dels seus molts empleats, clients, socis i parts interessades i a les empreses que ells i els seus socis han construït en els últims 25 anys», exposen en un comunicat.

L’empresari, nascut a l’oest d’Ucraïna, té una fortuna que ascendeix fins als 12.000 milions dòlars segons la revista ‘Forbes’.

Supermercats Dia

La cadena de supermercats, controlada per Letterone, ha presentat aquest dimarts els resultats de l’exercici 2021 amb unes pèrdues de 257,3 milions d’euros el 2021, cosa que suposa un descens del 29,3% respecte al 2020. La cadena ha assegurat que no s’ha vist afectada actualment, de cap manera, per la sanció imposada a Fridman i, així, ho ha transmès el president executiu del grup, Stephan DuCharme, als seus accionistes. «Volem traslladar un missatge d’estabilitat. Cap accionista de LetterOne, inclòs Fridman, ostenta, ni individualment ni mitjançant acord amb altres accionistes, el control de LetterOne. Per tant, ni LetterOne, ni en conseqüència Dia, estan subjectes a cap mena de sanció», ha assegurat DuCharme, segons recull Europa Press. Les accions de la companyia s’han desplomat un 9,35%, fins a tancar valorades en 0,013 euros per acció.