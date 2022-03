ACO Iberia, amb seu a Maçanet de la Selva, i especialitzada en sistemes de drenatge, canalització i gestió d’aigües pluvials, ha adquirit l’empresa Remosa, fabricant i distribuïdora de solucions de polièster reforçat en fibra de vidre per a separar, purificar i reutilitzar les aigües domèstiques i industrials.

Amb l’obtenció de REMOSA, ACO Iberia consolida i potencia l’estratègia de posicionament en el sector del tractament de l’aigua, una línia en la qual la companyia s’ha centrat els últims anys i en la qual ha realitzat les principals inversions d’I+D.

El director general d’ACO Iberia, Miguel Rovira, es mostrava convençut del pas endavant de l’empresa amb la compra realitzada: «L’adquisició de Remosa representa una gran oportunitat per a potenciar el negoci de totes dues empreses, mantenint l’actual organització productiva i comercial i aprofitant al màxim les sinergies en recerca i en desenvolupament de mercat. ACO i Remosa juntes donen encara més sentit a la missió del nostre grup: Protegir les persones de l’aigua i l’aigua de les persones».

Per la seva banda, Valentí Reguant, director general de Remosa, va assenyalar que «ACO Iberia, gràcies als seus recursos i la seva dimensió internacional, és el partner ideal per a assegurar el futur de l’empresa i permetre’ns l’expansió cap a nous mercats com Sud-amèrica i el Nord d’Àfrica. Totes dues organitzacions compartim un fort compromís en la recerca per la millora de solucions per al tractament d’aigües residuals i pluvials i que això es tradueixi en la regeneració i millora de la qualitat de les aigües i en el foment de la seva reutilització».

ACO Iberia, amb seu central a Maçanet de la Selva, té oficines comercials a Madrid, Porto i Lisboa. L’últim exercici va facturar 20 milions d’euros, amb una plantilla de 64 persones. ACO Iberia, la filial del grup ACO, s’encarrega del mercat sud-americà, amb filials a Colòmbia, Xile i Brasil, on també tenen planta productiva pròpia.