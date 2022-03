La inflació va tornar a disparar-se al febrer fins al 7,4% respecte al mateix mes de l’any anterior, 1,3 punts per sobre de la taxa registrada al gener (6,1%). La pujada, impulsada pels aliments, pels carburants i combustibles i per l’electricitat, suposa la taxa interanual més alta des de fa 33 anys, des de 1989, i desborda les previsions dels experts.

Els analistes de la Fundació de les Caixes d’Estalvis (Funcas), per exemple, havien estimat una taxa del 7,1% per a febrer. Cal tenir en compte, a més, que l’indicador avançat ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) no incorpora encara els efectes de la guerra d’Ucraïna, l’impacte de la qual en els preus energètics es deixarà notar, sobretot, a partir de març.

En particular, la taxa mensual de l’índex de preus de consum (IPC) va pujar sis dècimes al febrer respecte al mes de gener. Com al febrer de l’any passat la taxa mensual va ser negativa (-0,6%), la variació positiva d’enguany (+0,6%) ha donat com a resultat una pujada de la taxa anual des del 6,1% anotat al gener al 7,4% de febrer.

La vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, va qualificar de «molt important» la pujada de l’IPC de febrer. En una entrevista en la cadena Ser Catalunya va avançar que l’evolució dels preus és el principal impacte que pot sofrir l’economia espanyola a conseqüència de la invasió d’Ucraïna. Des del seu punt de vista, l’objectiu actual és «evitar» que el repunt que va començar a mitjan any passat es converteixi en un factor estructural.

No obstant això, les xifres publicades ahir per l’INE confirmen que la pujada de preus impulsada per l’energia i els aliments s’està traslladant al conjunt de la cistella de la compra. Així ho apunta la taxa d’inflació subjacent, que no inclou ni aliments frescos ni energia, i que al febrer es va situar sis dècimes per sobre de la taxa de gener (2,4%) fins a aconseguir el 3%, el nivell més alt des d’agost de 2006.