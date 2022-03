El gran aparador tecnològic del Mobile 2022 va obrir ahir les portes amb més èxit del previsible i menys de l’acostumat, demostració tecnològica més vistosa que disruptiva i defugint l’entorn bèl·lic que amenaça a Europa. Es calculen uns 60.000 visitants i aquest dilluns semblava que ja hi eren tots. Els responsables de grans operadores mundials (Telefónica, Vodafone i Telia) han estat en la primera jornada firal els caps de cartell i van coincidir bàsicament en dos elements; reivindicar el paper de les operadores de telecomunicacions en el futur digital i a evitar esments a l’actualitat relacionades amb guerra d’Ucraïna.

L’angoixa generalitzada causada pel conflicte no frena els plans de la indústria per a revolucionar el món que ve, el del metavers i la interconnexió extrema entre màquines i entre els humans. L’organització del Mobile va difondre les seves previsions que les inversions previstes per les operadores de mòbils fins al 2025 arribaran als 600.000 milions de dòlars i que el 85% d’aquesta inversió es destinarà a les xarxes de telefonia mòbil 5G.

El Mobile 2022 és una festa tecnològica que ni tan sols l’amenaça nuclear sembla estar en condicions d’aigualir. La telefonia mòbil ha d’interconnectar als ciutadans del món, i encara queda molt mercat que conquistar. Es calcula que 5.300 milions de persones tenen mòbil, la qual cosa suposa que un 40% encara no en té.

El president de Telefónica, José María Álvarez Pallete, va ser l’encarregat d’obrir els discursos, de major profunditat conceptual que noticiosa, però sense referències a Ucraïna. Sí que va iniciar la sev aintervenció amb al·lusió directa a les incerteses que ens envolten, però eludint efectes ni postulant replantejaments causats per la guerra en l’est d’Europa. Nick Read, conseller delegat de Vodafone, va passar també de puntetes sobre l’assumpte. Les operadores reivindiquen que el seu paper serà crucial en els pròxims anys ja que de la mà dels mòbils 5G serà possible pot ser un salt digital amb impacte en la societat i l’economia en general sense precedents.

«Serà una nova era de la mà de la tecnologia», va dir Álvarez Pallete . I una de les claus per a enfortir aquest canvi tecnològic ha de ser la col·laboració empresarial i amb les administracions. Les inversions a realitzar són tan potents que sense aquest marc de col·laboració els plans de futur poden trontollar-se. Però Álvarez Pallete va recordar que el trànsit de dades en internet augmenta el 50% cada any en el món. «Per a aconseguir una nova era de superconectividad necessitem un nou marc. Una nova era de col·laboració hipersectorial», va indicar. Per aquest motiu, el president de Telefónica proposa la suma d’esforços i el treball conjunt com a palanques amb les quals construir un món millor.

Per a Read, el futur interconnectat transformarà tot el nostre entorn. «Necessitem portar el ‘contracte social’ de la companyia al següent nivell, un contracte social per a la competitivitat regional, amb focus a Europa i Àfrica». Per a les operadores de telecomunicacions, la digitalització actual és a més una eina fonamental per a aconseguir els objectius de sostenibilitat.