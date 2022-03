El Govern de la Generalitat repartirà un total de 60 milions d’euros en ajudes per a empreses i treballadors afectats per erto. Així ho va anunciar en roda de premsa el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, en la tarda d’ahir. Un desplegament de recursos que busca compensar les afectacions de les restriccions sanitàries desplegades al caient de Nadal per contenir l’avanç de la variant ómicron i que es repartirà de la següent manera: les 38.000 empreses i autònoms del sector de la restauració (bars, restaurants i cafeteries) que puguin acreditar que van haver d’interrompre o limitar la seva activitat pel virus podran accedir a ajudes de fins a 15.000 euros. I uns 26.000 empleats afectats per un erto cobraran un pagament únic de 600 o 700 euros. Les ajudes, no obstant això, no arriben amb el beneplàcit del diàleg social i els sindicats han criticat que l’Executiu no condicioni la recepció de transferències a la prohibició d’acomiadaments per part de les companyies.

Torrent va comparèixer ahir per anunciar una nova injecció de recursos públics en l’economia catalana, amb la finalitat d’acompanyar empreses i treballadors en la recuperació poscovid. El fons disposat des de les arques públiques serà de 60 milions d’euros, que quedaran repartits en 40 milions per a les companyies i 20 milions per als empleats. En el cas de les transferències empresarials, el repartiment dependrà de la grandària empresarial i està enfocat a les pimes. Els autònoms i les empreses de menys de 10 empleats rebran un pagament únic de 1.000 euros, les petites empreses d’entre 10 i 49 treballadors cobraran 5.000 euros i les firmes de més de 50 empleats percebran 15.000 euros. Les bases de la convocatòria es publicaran a mitjan mes de març, les sol·licituds quedaran obertes entre finals de març i principis d’abril, es tancaran el 29 d’abril i els pagaments s’efectuaran abans d’acabar juny, segons va detallar Torrent. El repartiment de les transferències es realitzarà sota criteris de concurrència no competitiva, és a dir, totes aquelles empreses o autònoms que presentin sol·licitud dins del termini i en la forma escaient i que compleixin els requisits cobraran l’ajuda, sense tenir en compte qui la demana primer. I per als treballadors afectats per erto la conselleria d’Empresa habilitarà la que serà la tercera tanda d’ajudes des que va arrencar la pandèmia. Les dues primeres van beneficiar a 217.064 persones, malgrat els retards amb els primers pagaments. Però el nombre d’empleats damnificats per alguna mena de suspensió ha anat disminuint al llarg dels mesos i, segons les últimes dades del mes de gener, queden uns 26.300 treballadors afectats per algun expedient temporal. Tots ells tindran dret a percebre la nova ajuda, independentment del sector al qual pertanyin. Queda replicat l’import dels anteriors: aquells que hagin estat en aquesta situació entre 1 i 90 dies durant el període de l’1 de juny del 2021 al 31 de gener del 2022 rebran 600 euros. I els qui durant aquest mateix període hagin estat més de 90 dies rebran 700 euros. La Generalitat obrirà a mitjan març i durant 15 dies el registre perquè els treballadors puguin presentar la seva sol·licitud i dades requerides al Departament de Treball. Els pagaments s’efectuaran abans d’acabar abril, segons va anunciar Torrent.