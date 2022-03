L’agressió militar de Rússia sobre Ucraïna fica més pressió als mercats energètics i amenaça amb intensificar i prolongar la crisi de preus que s’arrossega des de l’any passat. Amb les cotitzacions del gas natural i del petroli disparades, el preu de l’electricitat ha tornat a desbocar-se i els mercats de futurs auguren preus alts a Espanya durant tot l’any.

El Govern reconeix que les rebaixes d’impostos del rebut de la llum no basten per a contenir l’impacte de les pujades de preus en les llars i les empreses. L’Executiu pretén mantenir aquesta retallada fiscal tot el temps necessari mentre que l’electricitat segueixi a l’alça -de moment estan previstes fins a abril-, però prepara noves mesures addicionals de caràcter nacional al mateix temps que pressiona a la Unió Europea perquè adopti mesures extraordinàries per a contenir la crisi de preus, reformant els mercats energètics i el sistema de fixació de preus elèctrics.