L’alça dels preus de l’electricitat està canviant els hàbits de consum a la llar. Les constants informacions sobre l’alça dels costos energètics està introduint canvis a la llar de més substància del previst. Un estudi realitzat per la multinacional LG assegura que el 85% de les llars confessen que han canviat la seva manera d’utilitzar els electrodomèstics. Un 44% dels espanyols afirmen que ha canviat els seus horaris d’ús a hores vall, mentre que un 39% ha reduït la freqüència d’ús d’alguns aparells. El preu de la llum ha tornat a superar aquest 2 de març el llindar dels 300 euros amb el gas en màxims. Creix gairebé 100 euros un sol dia fins als 341,52 euros per megawatt hora.

En concret, el 84,6% dels espanyols han modificat en els últims mesos els seus hàbits de consum com a conseqüència de l’augment del preu de l’electricitat. L’estudi de LG s’ha basat en una enquesta amb 1.700 persones realitzada aquest mes de febrer. Segons les respostes rebudes, un 44,2% dels enquestats confessa haver modificat en els últims mesos els seus horaris d’ús dels electrodomèstics cap a horaris nocturns i de cap de setmana, en els quals els preus de l’electricitat solen ser menors, buscant un estalvi a la seva factura. Segons les dades de LG i tenint en compte el preu de l’electricitat actual els estalvis són considerables entre diferents aparells. LG assegura que l’ús d’electrodomèstics eficients permet l’estalvi de fins a 1.992 euros al llarg de la vida útil d’un frigorífic davant models menys eficients. En el cas de les rentadores, aquest estalvi pot arribar als 416 euros en la seva vida mitjana útil. Si parlem de l’assecatge, a les assecadores l’estalvi en tota la seva vida útil pot arribar als 3.302 euros.

Un 39,6% dels enquestats afirmen que ha reduït la freqüència d’ús d’alguns electrodomèstics. Entre altres mesures preses pels espanyols, destaquen començar a utilitzar programes eco (21,4%) o adquirir nous electrodomèstics més eficients (15,8%). Tan sols un 15,4% dels entrevistats asseguren no haver modificat els seus hàbits de consum, observant dins d’aquest percentatge diferències notables entre dones (10,6%) i homes (20,5%) i entre els més joves (8,5% entre enquestats de 18 a 34 anys) i els més grans (22% en els majors de 65 anys).

Quant a les diferències regionals, asturians (26%) i madrilenys (24%) són els més reticents a canviar els seus hàbits, mentre que un 94% dels gallecs asseguren haver condicionat el seu dia a dia pel preu de l’electricitat. Un 69,1% dels responsables del pagament de subministraments a la llar afirmen que són més conscients del consum energètic total arran de la situació econòmica actual. Aquest percentatge s’eleva fins al 76,1% a la franja d’entre 18 i 34 anys. Per regions, aquesta resposta es troba en el 79% dels andalusos i en el 75% dels navarresos, i tan sols en un 58% dels de La Rioja i un 63% dels catalans. Del percentatge restant, un 27,2% assegura que ja era anteriorment plenament conscient del consum energètic de la seva llar i tan sols un 3,6% confessa continuar desconeixent quin és el consum energètic global de la seva llar amb exactitud.

Avaluar els electrodomèstics

Aquestes dades contrasten amb el coneixement de la qualificació energètica de cada electrodomèstic per separat: tot just un 28,1% dels espanyols afirmen conèixer la qualificació energètica de tots els electrodomèstics de la llar i un 18,5% confessa obertament no conèixer-ne cap. Un any després de la seva entrada en vigor, tan sols un 55,4% dels espanyols sap de l’existència d’un nou etiquetatge energètic a nivell europeu. Aquesta xifra es torna més preocupant al constatar que, d’aquests, només un 59,6% sabria identificar en què consisteixen els canvis de l’etiquetatge respecte a l’anterior. Aquest percentatge és més ampli entre els joves d’entre 18 i 34 anys (69,5%) que entre els més grans de 65 anys (52,7%).

L’1 de març del 2021 va entrar en vigor a tota la Unió Europea un nou etiquetatge energètic d’electrodomèstics per adaptar la classificació d’eficiència anterior als nous productes, després de quedar obsoleta gràcies als avenços tecnològics dels últims anys. Amb aquest etiquetatge s’obliga els fabricants a reinventar-se i innovar per assolir les noves classificacions més sostenibles, que oscil·lin entre l’A i la G (eliminant les A+, A++ i A+++) i que incloguin noves variables com el nivell de soroll o la capacitat.