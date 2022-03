Els fons Next Generation arriben a Espanya. L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) va anunciar ahir en el saló Mobile l’aprovació a través d’Axis, la societat de capital de risc de l’ICO, la participació de Fond-ICO Next Tech en el fons Leadwind per import de fins a 70 milions d’euros per a finançar a empreses digitals i projectes tecnològics d’alt impacte. Aquesta participació generarà inversions en col·laboració públic-privada d’un mínim de 140 milions d’euros en empreses espanyoles en creixement en sectors d’alt impacte tecnològic. És una nova volta de rosca en l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica, aquesta vegada dirigida a empreses i empresaris amb trajectòria i experiència, amb projectes de viabilitat i una estratègia corporativa orientada a la innovació i a la creació d’ocupacions.

El Fond-ICO Next Tech és una iniciativa de l’ICO llançada amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament de projectes digitals innovadors d’alt impacte i la inversió en empreses en creixement, en el marc de l’estratègia «spanya Digital 2025» i recollit dins de les actuacions de «Modernització i digitalització del teixit industrial i de la PIME» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern. La secretària d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial (IA), Carme Artigas, ha presentat la iniciativa i ha opinat que és oportuna en l’objectiu del Govern que pretén «mobilitzar» recursos per a un milió de pimes, amb l’ajuda d’agents o intermediaris. Artigas va recordar que el fons és «el segon més gran d’Europa, darrere l’altre alemany» i va destacar que es configura també com un fons corporatiu i no sols de capital de risc, en la línia de crear un ecosistema global per a l’emprenedoria no restringida a start-ups o empreses de nova creació sinó també per a signatures amb trajectòria i activitat provades.

L’objectiu de Fond-ICO Next Tech és invertir a través de fons de capital de risc, però també en fons corporatius o altres vehicles d’inversió. El destí dels recursos és cobrir projectes d’empreses espanyoles en creixement del sector tecnològic. L’objectiu és aconseguir mobilitzar recursos conjunts en col·laboració públic-privada de 4.000 milions d’euros (meitat de fons públics i l’altra meitat d’inversió privada) en un període inicial de quatre anys.

Les inversions de Fond-ICO Next Tech permetran impulsar l’emprenedoria digital en tecnologies digitals habilitadores, així com consolidar el creixement d’empreses altament innovadores de base tecnològica. Aquest fons és un dels instruments clau amb els quals compta l’ICO per a potenciar la transformació digital del teixit productiu espanyol, una de les prioritats estratègiques de l’ICO per als pròxims anys. Aquesta iniciativa pretén col·locar a Espanya entre els països líders en el suport al creixement d’empreses tecnològiques i alinear l’estratègia de dinamització d’inversions amb altres iniciatives paneuropees com el European Tech Champions Initiative, a la qual Espanya s’ha unit recentment.

Rèplica privada

El president de l’ICO, José Carlos García de Quevedo, ha posat l’accent que tota la inversió pública tindrà la seva rèplica privada i ha ressaltat la col·laboració de Telefónica en l’operació. «Aquest fons està focalitzat en el creixement i la competitivitat, per a retenir el talent al nostre país i atreure talent internacional, per a configurar Espanya com una plataforma de digitalització de primer àmbit mundial», ha apuntat.

Per la seva part, Miguel Arias, soci de K-Fund, la signatura que gestiona el fons Leadwind, ha recordat que «aixecar 250 milions d’euros no és una tasca gens fàcil», ja que fa falta el suport tant de grans jugadors, com Telefónica, com del Govern, del qual ha destacat el bon enteniment i agilitat per a posar en marxa la inversió.