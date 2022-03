Les comarques gironines sumen tan sols cinc aturats més durant el febrer i és el mes es tanca amb 36.103 desocupats. Segons recull l'estadística que publica el Ministeri, el mercat de treball comença a revertir els efectes de l'esclat de contagis provocat per l'òmicron. A la demarcació, ara hi ha un 29,24% menys d'aturats que fa un any (cosa que suposa un nou rècord) i en paral·lel, aquest febrer el territori ha guanyat 2.948 afiliats a la Seguretat Social. La contractació, això sí, ha baixat lleugerament, perquè durant el mes de febrer s'han signat un 3,2% menys de contractes. En concret, se n'han rubricat 20.386, sobretot al sector serveis. I aquí la reforma laboral ja es deixa notar, perquè un de cada tres han estat indefinits.

Després de pujar en 335 persones durant el mes de gener, l'atur tanca el febrer amb un increment gairebé imperceptible. Perquè durant aquest mes, les comarques gironines només sumen cinc desocupats més, cosa que traslladat en percentatges suposa tan sols un ínfim 0,01% més. Ara, al territori hi ha 36.103 persones apuntades a llistes. A Catalunya, el febrer es tanca amb un descens de 142 aturats. Sobretot, això s'explica per la baixada de desocupats que registra Tarragona (-491), que compensa els augments que es donen a la resta de demarcacions. A Barcelona i Lleida, l'atur ha pujat en 178 i en 166 persones, respectivament.

Si es passa la lupa per sectors, però, a les comarques gironines allò que fa que l'atur es mantingui a ratlla durant el febrer és la incorporació de treballadors al mercat laboral. En concret, 154 persones que no tenien cap feina anteriorment. Això mitiga l'increment d'aturats que registren els diferents sectors. Perquè a excepció dels serveis -que redueix tan sols un desocupat- tota la resta en sumen. En concret, a la construcció ara hi ha 98 aturats més; a la indústria, 33; i a l'agricultura, 19.

Nou rècord interanual

Sigui com sigui, però, durant el febrer el mercat de treball gironí ha resistit l'impacte de l'òmicron. S'ha de tenir en compte, també, que durant aquest mes l'oci nocturn, un dels sectors més afectats per la pandèmia, ha reobert. En relació amb un any enrere, a la demarcació ara hi ha 14.922 aturats menys. Traslladat en percentatges, això suposa un descens del 29,24%, i supera en algunes dècimes la reducció interanual rècord que es va registrar durant el gener (quan va situar-se al 29,07%). Percentualment, a més, el de Girona és el descens més elevat que s'ha registrat a tot Catalunya aquest febrer. De retruc, durant el febrer el mercat de treball gironí també ha guanyat afiliats, començant a revertir el descens que va registrar a principis del 2022. En concret, n'ha sumat 2.948 (un 0,91%). A la demarcació, ara hi ha 325.518 afiliats més, cosa que comparat amb un any enrere, suposa un augment del 5,43%.

Un de cada tres, indefinits

D'altra banda, les dades del Ministeri també permeten analitzar l'evolució dels contractes. A les comarques gironines, durant el febrer se n'han signat 20.386. Són un 3,12% menys en comparació amb el gener (en concret, 657). La majoria dels contractes s'han concentrat al sector serveis (13.841), seguit de la indústria (4.643). I si bé la contractació ha baixat lleugerament, la reforma laboral ja es deixa notar. Perquè de tots els contractes que s'han signat durant el mes de febrer a les comarques gironines, un de cada tres són indefinits (7.243). Per últim, l'estadística també dedica un apartat als expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO). A les comarques gironines, a finals de febrer n'hi ha 579 d'actius que afecten 1.745 treballadors (dels quals 888 tenen suspesa el 100% de la jornada). D'aquests ERTO, 513 estan directament relacionats amb els efectes de la covid-19 (i afecten 1.532 treballadors).