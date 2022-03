El secretari d'Estat d'Ocupació i Economia Social, Joaquín Pérez Rey, ha assenyalat que, després de la sentència europea, s'intenta accelerar el ritme de treball perquè les empleades de la llar comptin amb una prestació assistencial per desocupació al més aviat possible. En roda de premsa per presentar les dades d'ocupació de febrer, Pérez Rey ha explicat que, en el marc de la reforma del nivell assistencial per desocupació prevista per enguany i en paral·lel amb la ratificació del conveni de l'Organització Internacional de Treball (OIT), ja estava previst abordar la situació de les empleades de llar enguany.

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), ha explicat Pérez Rey, «té un impacte que cal avaluar, veure el seu abast i obliga a reflexionar sobre els temps, adoptar una decisió amb una mica més d'urgència del que es tenia previst abans, per complir amb ella». «Veurem si podem anticipar la resposta per donar una solució immediata (...) veurem si podem accelerar el ritme previst, que en tot cas (...) era estar aprovada abans que acabi l'any», ha subratllat Pérez Rey referint-se en tot cas al marc assistencial i no a una prestació contributiva, un fet que obligaria a modificar també cotitzacions. El TJUE va dictaminar la setmana passada que Espanya contravé la normativa comunitària en excloure als treballadors de la llar, majoritàriament dones, de la prestació per desocupació, i, per tant, és contrària al Dret de la Unió. El cas fa referència a la denúncia que va presentar una treballadora de la llar davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Vigo, a qui la Tresoreria General de la Seguretat Social va denegar la seva sol·licitud de cotitzar per rebre l'atur. El seu ocupador estava disposat a abonar la cotització que va sol·licitar la treballadora, però la Tresoreria la va rebutjar perquè la protecció que confereix el sistema especial de Seguretat Social per empleats de la llar no comprèn la protecció per desocupació.