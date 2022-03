Les matriculacions de turismes i tot terrenys van augmentar un 14% el febrer a Girona respecte al mateix mes de l’any passat. En total es van vendre 839 unitats, 104 més que ara fa un any. A Espanya el creixement del febrer va ser més moderat, del 6’6%.

El mercat que més creix, un 30%, i el majoritari sobre el total de matriculacions a la demarcació, tres de cada quatre vehicles, és el de particulars. Pel que fa a la venda a empreses, van caure un 18% a la província al febrer.

Quant a l’opció de combustibles, els cotxes més matriculats han estat els de gasolina, un 8% més i 405 vehicles, mentre que els vehicles alternatius doblen les vendes respecte al mateix període de l’any passat, amb una quota del 41%. De fet, amb el que portem d’any, aquest tipus de vehicle és l’opció majoritària a comarques gironines, amb una quota del 46%, lleugerament per sobre de gasolina, un 45%.

Tot i les dades, el director de comunicació de la patronal Faconauto, Raúl Morales, afirma que les dades són enganyoses: «La dada de creixement és enganyosa, perquè estem comparant amb un dels pitjors febrers de la sèrie històrica, com va ser el de 2021, i també perquè ara s’està matriculant la bossa de cotxes que es van vendre a la fi de l’any passat. La realitat és que les matriculacions segueixen més d’un trenta per cent per sota de les xifres prepandèmia».