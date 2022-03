La Generalitat ha constituït la Taula d'impuls de la formació professional a les comarques gironines. La formen els delegats i directors territorials de quatre Departaments (entre els quals, els d'Empresa i Educació), la coordinadora territorial de Joventut i representants dels sindicats, patronals i cambres de comerç de la demarcació. L'objectiu de la taula és impulsar els estudis de formació professional al territori, detectar quins són els perfils qualificats on hi ha mancança de personal i adequar l'oferta de l'FP amb les necessitats del mercat laboral. La delegada del Govern, Laia Cañigueral, ha assegurat que la taula tindrà una interlocució constant, que permetrà anar molt més enllà del proper curs i treballar "amb visió de futur".

Avui s'ha reunit per primera vegada la Taula d'impuls de la formació professional a les comarques gironines. El seu objectiu és fomentar la formació professional a la demarcació amb perspectiva gironina, establint un diàleg i un treball conjunt entre la Delegació del Govern i els agents socials i econòmics del territori.

La taula la formen els directors i delegats territorials de Presidència; Empresa i Treball; Educació; Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; la coordinadora territorial de Joventut, i representants dels sindicats, les patronals i les cambres de comerç gironines.

La delegada del Govern, que ha presidit la reunió, explica que constituir la taula era una necessitat que s'ha detectat a les trobades amb agents socials i econòmics gironins. "Els percentatges d'atur a la demarcació, sobretot d'atur juvenil, són millorables; però en canvi, els actors econòmics de les comarques gironines ens han traslladat les dificultats que tenen per trobar personal, i els sindicats han expressat les dificultats que hi ha en alguns sectors per reinserir o reorientar treballadors", afirma Laia Cañigueral.

La delegada explica que, per això, cal fer una feina transversal per abordar l'impuls de la formació professional a la demarcació i orientar millor les persones que busquen feina. "Fa falta una visió global, per això en aquesta taula explicarem les actuacions dels diferents serveis territorials pel que fa a l'oferta i l'orientació en formació professional, però també és molt important comptar amb la visió dels sectors socials i econòmics del territori per fer la diagnosi del moment i assegurar que l'oferta i l'orientació formativa s'adeqüen a la realitat del sistema productiu del territori", ha dit. I ha afegit: "Hem d'aconseguir un impacte efectiu".

Interlocució "constant"

En aquest sentit, la delegada del Govern ha insistit que la interlocució serà "constant", i que per tant, tindrà repercussió tant a curt com a llarg termini. "No ens fixarem només en el curs vinent, volem treballar amb una visió ambiciosa i de futur", ha dit Cañigueral.

En paral·lel, un altre dels objectius de la taula és fomentar un canvi de paradigma i transmetre la formació professional com a valor afegit. La delegada ha ressaltat que "cal prestigiar la formació professional i potenciar-la com a valor estratègic". "La ciutadania n'ha de percebre l'alt èxit d'inserció laboral, la projecció professional i les possibilitats que ofereix si es vol continuar estudiant al llarg de la vida", ha afirmat.

A banda dels membres que formen la taula, durant aquesta primera reunió també s'ha parlat de la possibilitat de crear o incorporar grups de treball específics per analitzar sectors productius concrets. La voluntat dels membres de la taula és definir objectius en matèria de formació professional i fer-ne el seguiment per avaluar que s'avança en la direcció establerta.

La Taula d'impuls de la formació professional a les comarques gironines és una de les accions que forma part dels '20 Objectius Generalitat Girona', que la Delegació del Govern va presentar a principis d'any com a prioritats per a aquesta legislatura a la demarcació.