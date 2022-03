El president del Govern, Pedro Sánchez, ha advertit aquest dimecres que el conflicte per la invasió de Rússia a Ucraïna durarà molt temps. «Ens enfrontem a una crisi llarga», ha dit al Congrés dels Diputats, i per això ha demanat un gran suport polític i social entorn d’un pla de mesures per afrontar, entre altres qüestions, els efectes que el conflicte tindrà sobre l’economia espanyola. «Europa té l’obligació de pagar amb aquest sacrifici [econòmic] el que els ucraïnesos estan pagant amb la seva llibertat i les seves vides», ha dit el president abans de detallar la seva proposta de mesures per encarar els efectes que les sancions econòmiques contra Rússia tindran sobre l’economia espanyola.

El president ha cridat els agents socials –empresaris i sindicats– a acordar «un gran pacte de rendes», de moderació de beneficis i salaris, «per evitar caure en una espiral inflacionària». El que Sánchez pretén amb aquesta mesura és evitar que la pujada de la inflació, que serà redoblada en els pròxims mesos per l’increment dels preus de l’energia (gas, carburants, petroli, i electricitat) i de les matèries primeres (per la interrupció de subministraments), es traslladi de manera estructural a l’economia espanyola.

El president també ha avançat que demanarà a la Unió Europea un retorn gradual a les <strong>regles fiscals</strong> suspeses per la pandèmia, per evitar més urgències als Estats en la reducció del dèficit i del deute públic en l’actual context de tensió bèl·lica.

A més, des de la tribuna del Congrés dels Diputats, Sánchez ha desgranat un paquet de mesures destinades a contenir el preu de l’energia i els efectes de les sancions econòmiques sobre les col·lectius més vulnerables i sobre els sectors empresarials afectats, com el turisme i l’agricultura. Per a tots ells es posarà a la seva disposició els nous ertos (mecanisme RED), de suspensió temporal d’ocupació, a fi d’evitar que les dificultats es tradueixin en un augment de l’atur.

Per «protegir els consumidors industrials i les famílies», ha anunciat la pròrroga fins al 30 de juny del descompte del bo social elèctric del 60%, per als col·lectius vulnerables, i del 70% per als col·lectius vulnerables severs, així com les rebaixes fiscals del rebut (IVA elèctric del 10%, suspensió de l’impost del 7% sobre el valor de la producció i impost especial de l’electricitat del 0,5%). I estendrà altres mesures vigents com la minoració temporal del benefici extraordinari que obtenen les centrals de generació de gas no emissores i les mesures de flexibilitat als contractes de gas natural per als consumidors industrials.

Com a novetat, Sánchez ha anunciat la reducció del 80% dels peatges de la factura a més de 600 consumidors electrointensius que hi ha a Espanya i convidarà, en la pròxima Conferència de Presidents, que «tindrà lloc en pocs dies», les comunitats autònomes, entitats locals, associacions i agents socials a adoptar mesures socials «addicionals» per confrontar «el xoc energètic en les famílies».

Amb el focus posat en l’eficiència, Sánchez ha anunciat la posada en marxa un pla de reducció de consums energètics als edificis i infraestructures de l’Administració General de l’Estat, «associat a climatització, mobilitat i enllumenat», així com una partida de 100 milions d’euros per a la substitució d’enllumenat públic que permetrà reduccions de consum del 70% en aquest àmbit. També ha avançat una partida de 500 milions d’euros per a l’acceleració de l’autoconsum, l’«eliminació de barreres a la connexió elèctrica», la convocatòria en el primer semestre de l’any una nova subhasta d’energies renovables addicional a les ja previstes al calendari «per accelerar el desplegament d’aquestes tecnologies» i una nova partida de 1.000 milions d’euros per al PERTE d’Energies Renovables, Hidrogen i Emmagatzemament (ERHA).

D’altra banda, Sánchez també ha assegurat que el Govern aprovarà el mecanisme RED de flexibilitat i estabilització d’ocupació (instrument inclòs en la reforma laboral que permet a les empreses en crisi adoptar mesures de reducció de jornada i suspensió temporal de contractes de treball). En l’àmbit del turisme, ha anunciat que el Govern treballa en el recerca d’«alternatives que puguin suplir una eventual absència de turistes russos», mentre que en el cas de l’agricultura, Espanya sol·licitarà a la Comissió Europea que utilitzi tots els mitjans al seu abast per «facilitar l’oferta de cereals i oleaginoses als mercats europeus i internacional».

Sánchez ha avançat altres mesures «en coherència amb la resta de socis europeus» per reforçar les inversions en microxips, semiconductors, emmagatzematge i bateries, 5g, intel·ligència artificial o els centres de dades i la creació d’una reserva de béns considerats estratègics per conservar recursos de primera necessitat, així com l’aprovació «pròximament» de l’Estratègia Nacional de Ciberseguretat.