Els líders de la Unió Europea van adoptar aquest dijous les seves sancions més dures fins a la data contra Rússia per la invasió d’Ucraïna. Malgrat això, no es van decidir a desconnectar el país presidit per Vladímir Putin de la plataforma internacional de pagaments Swift. No tots els estats membres estan d’acord a utilitzar tot l’arsenal de cop per les conseqüències per a Europa, i hi ha capitals com Berlín partidàries de guardar una mica de munició a la recambra per si és necessari aprovar un tercer paquet de sancions. «Es necessita avaluar les conseqüències de treure Rússia del Swift», va argumentar l’holandès Mark Rutte. ¿Però què és aquesta plataforma de pagaments i per què és tan important?.