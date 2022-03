La Unió Europea ha exclòs aquest dimecres set bancs russos del sistema de missatgeria per a transferències bancàries Swift, com a part de les sancions imposades a Rússia pel desplegament militar efectuat a Ucraïna des de la setmana passada, si bé ha decidit deixar dins del sistema dues de les tres principals entitats: Sberbank i Gazprombank.

Bank Otkrítie, Novikombank, Promsviazbank, Bank Rossia, Sovcombank, Vneshconombank, i VTB BANK configuren les set entitats bancàries que queden excloses del sistema de pagaments amb seu a Bèlgica, seguint la línia dels acords establerts entre la UE i els membres del G-7, Alemanya, el Canadà, els Estats Units, França, Itàlia, el Japó i el Regne Unit.

No obstant, no figuren en la llista de bancs exclosos de l’ús del Swift ni Sberbank ni Gazprombank. El banc rus més important i el tercer, respectivament, no han sigut inclosos entre els bancs sancionats perquè gestionen transaccions energètiques a la UE, segons han apuntat fonts comunitàries, que argumenten que no és possible diferenciar per sectors el tipus de transaccions excloses del sistema Swift.

Un termini de 10 dies

L’acord es va tancar a 27 dimarts, però el nom de les entitats afectades no s’ha publicat al Diari Oficial de la UE fins aquest dimecres el migdia. La Unió Europea implementarà aquesta sanció en un termini de deu dies «perquè operativament els nostres bancs necessiten temps», han assenyalat fonts comunitàries, que com a exemple han explicat que si una operació comercial amb Rússia ha sigut executada, es podria haver efectuat l’entrega i no el pagament, per la qual cosa la idea seria que repercutís el mínim possible a les finances de la UE.

Les set entitats bancàries bloquejades del sistema Swift s’han seleccionat considerant que les seves operacions estan vinculades a finançar la guerra de Rússia contra Ucraïna.

A més, la UE vetarà noves operacions amb el Fons d’Inversió de Rússia, un fons d’inversió que finança principalment noves tecnologies. S’aplicarà el veto a les nous projectes d’inversió, no obstant, no es demanarà desinversió dels projectes en marxa.

A més, la UE també ha prohibit, amb determinades excepcions, el subministrament de bitllets d’euros a Rússia. Així, no es podrà vendre, subministrar, transferir o exportar bitllets d’euros a Rússia o a qualsevol persona física o jurídica, entitat o organisme a Rússia, incloent-hi, el Govern i el Banc Central de Rússia, o per al seu ús a Rússia.

El 70% de les transaccions

Swift és un sistema de missatgeria per efectuar transaccions entre entitats bancàries. La companyia amb seu a Bèlgica té un 50% de quota de mercat a nivell mundial, si bé fonts comunitàries reconeixen que la Xina té un sistema de telecomunicació similar al qual estaria connectada Rússia.

Tot i així, el 70% de les transaccions a Rússia s’efectuen amb el sistema Swift, han apuntat fonts comunitàries i el sistema de missatgeria del gegant asiàtic no compta amb una àmplia adopció per part de les entitats bancàries russes.

Rússia podria recórrer a altres mecanismes alternatius per efectuar la comunicació d’aquestes transaccions bancàries, com l’email o el fax, i, malgrat quedar exclosa del sistema, les entitats russes podran continuar realitzant transaccions bancàries. Tot i així, des de la Comissió Europea afirmen que aquests mètodes no són habituals per moure grans quantitats de capital, perquè la probabilitat d’incórrer en un error humà és molt gran.

A més, el 80% dels bancs russos es troben subjectes a algun tipus de sanció per part de la UE des del 2014, arran de l’annexió de la Península de Crimea per part de Rússia, cosa que afecta el seu valor creditici i propiciarà que moltes corporacions no negociïn amb ells perquè són objecte de sancions.

Asfixiar la maquinària financera russa

El sistema de missatgeria Swift ha sigut un dels punts candents en l’adopció de sancions per part de la UE, ja que alguns estats membre en un primer moment van ser reticents a aplicar vetos en aquest àmbit. En el passat, Swift hauria sigut una sanció impossible, segons han apuntat fonts comunitàries. «És una sanció poderosa. Ara està sobre la taula i demostra que la conversa ha canviat molt», han afegit.

El vicepresident de la Comissió Europea responsable de Comerç, Valdis Dombrovskis, ha assenyalat en una intervenció que la intenció d’aquestes sancions és asfixiar la màquina financera russa i ha destacat que el ruble, la divisa russa, continua caient en els mercats internacionals.