La multinacional amb seu a Gavà BCN3D ha anunciat una nova tecnologia d’impressió 3D amb la qual preveu completar el seu catàleg de productes per a entorns empresarials. Les impressores basades de litografia viscosa (VLM) complementarà les actuals impressores 3D basades en tecnologia FFF (creació de peces per deposició de filament capa a capa).

Aquesta tecnologia VLM és el resultat de tres anys de dedicació de l’equip de R+D de BCN3D i constitueix una manera de millorar l’autonomia de fabricació. «Si la impressió 3D serà el futur de la fabricació, i el que ens porti cap a la producció local, la personalització, el control de les cadenes de subministrament i la sostenibilitat», va afirmar Xavier M. Faneca, conseller delegat de BCN3D.

VLM és un procés patentat d’impressió 3D basat en la litografia que lamina fines capes de resines d’alta viscositat sobre una pel·lícula de transferència transparent, fet que produeix peces d’alt rendiment de forma ràpida i assequible. La nova tecnologia d’impressió 3D VLM processa resines que obtenen tres vegades més resistència a l’impacte en materials rígids i un increment del 200% en la resistència a l’esquinç en comparació amb les formulacions estàndard de la indústria.

El que distingeix VLM d’altres tecnologies de resina del mercat de la fabricació additiva és la seva capacitat per processar resines 50 vegades més viscoses que l’estàndard del sector. El sistema mecànic permet laminar la resina des dels dos costats de la pel·lícula, cosa que fa possible aplicar estratègies per accelerar els temps d’impressió o fins i tot combinar diferents resines per obtenir peces de diferents materials i estructures de suport fàcils de retirar.

L’empresa de materials especials Arkema ha participat en el procés, a través d’un acord de desenvolupament conjunt en el qual les dues empreses estan desenvolupant conjuntament nous materials que capitalitzen les singularitats de VLM per obtenir propietats que no es poden assolir amb altres processos d’impressió 3D basats en resines. BCN3D també s’ha associat amb Prodrive, una empresa d’esports de motor i tecnologia. Han estat muntant peces d’ús final fetes amb VLM muntades directament en cotxes de cros.

A l’utilitzar una font de llum composta per llum UV i una pantalla LCD, la VLM ofereix un temps constant per capa, independentment de si s’imprimeixen una o 100 peces alhora. A més, al no estar limitat per les dimensions de la bota, una temperatura complexa o components complicats, tot el que es necessita per augmentar l’escala és una pantalla LCD més gran. Aquesta combinació d’un temps de capa ràpid i una gran superfície fa que el VLM sigui la solució de fabricació additiva més productiva del mercat, assegura BCN3D.

Del prototip a la fabricació

La impressió 3D ha passat de ser una eina de prototipat ràpid a una clara tendència en la fabricació. Les solucions basades en VLM estaran per sota dels 50.000 euros, amb una empremta compacta, sense espai dedicat ni infraestructura crítica. L’ús de VLM aporta segons BCN3D un cost per peça és significativament menor que el de les tecnologies basades en pols i en resina.

El 2021, l’empresa va apostar per invertir en la seva nova cartera de ‘hardware’ FFF, així com en les seves solucions de ‘software’, cosa que va desencadenar l’adquisició d’Astroprint que va tenir lloc el mes de juliol passat i un nou centre logístic als Estats Units. BCN3D té previst continuar augmentant les seves solucions FFF aquest any i invertir en nous desenvolupaments. BCN3D és un dels principals desenvolupadors i fabricants de solucions d’impressió 3D del món, amb una base instal·lada a més de 60 països. Entre els seus principals clients hi ha Nissan, BMW, la NASA, Camper, Louis Vuitton i l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT).