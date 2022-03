El Corte Inglés ha posat en marxa una prova pilot d’una nova targeta Mastercard ECI entre la seva plantilla que haurà de substituir la seva històrica targeta de pagament pròpia. La nova targeta permetrà a tots els clients l’ús habitual del mitjà de pagament d’El Corte Inglés, al qual se sumaran les característiques pròpies d’una targeta Mastercard.

Amb la nova targeta és possible treure diners de caixers (amb comissió) i pagar a les botigues de ECI com fins ara. Però la nova targeta de pagament de ECI competirà directament amb les ofertes amb els bancs, ja que no té costos d’emissió ni de manteniment, permet accedir a préstecs i ser compartida amb les persones que es vulgui autoritzar. També serà possible utilitzar-la en altres països. Vol ser així mateix un instrument fonamental per a impulsar l’estratègia omnicanal del grup (vendes en internet).

La presidenta d’El Corte Inglés, Marta Álvarez, va explicar en l’última presentació de resultats que la nova targeta incorporarà noves funcionalitats «que permetran la seva utilització, per a tota mena de productes i serveis, tant dins com fora dels establiments del grup».

Al tancament del seu últim exercici fiscal, El Corte Inglés comptava amb més de 11,6 milions d’usuaris de la seva targeta de compra.