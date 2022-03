L’electrificació s’enfronta a una realitat incòmoda. Malgrat el preu dels cotxes elèctrics, que continua sent més alt que el dels seus equivalents de combustió, molts dels que tenen la capacitat econòmica per fer el salt a la mobilitat elèctrica el farien de bon grat. L’oferta per part dels fabricants està a punt, és competitiva i ofereix des d’utilitaris fins a superesportius. No obstant, l’escassa infraestructura de recàrrega, l’ansietat al veure l’autonomia reduir-se sense carregadors al camí i les dificultats per accedir a certs carregadors, amb desenes d’aplicacions per connectar-se a un o un altre carregador són un hàndicap que cal solucionar com més aviat millor.

Per posar una mica de llum a la boira que continua envoltant els cotxes elèctrics, aquest dissabte 5 de març arriba al quiosc l’onzè número d’etric, el suplement d’electromobilitat d’EL PERIÓDICO, que aquest mes arriba per confirmar el que fa temps que expliquem: que els elèctrics ja són el present. De fet, el guanyador del premi Car of the Year 2022 va ser un elèctric, el Kia EV6, del qual etric oferirà una completa anàlisi, SUV que va guanyar cinc elèctrics més i un cotxe que rebrà una versió elèctrica el 2023, a la final. Hidrogen, esportius, aplicacions i més... No faltarà l’habitual repàs de l’actualitat del segment electrificat del mercat i tots els detalls del Mercedes-AMG EQE, el protagonista aquest mes. Així mateix, etric descobreix els cinc superesportius elèctrics més imponents del sector, entre els quals, l’espanyol Hispano Suiza Carmen. Com a informació de servei, el suplement inclourà una radiografia d’algunes de les aplicacions que les marques de vehicles elèctrics han tret per aportar més control sobre el cotxe des del mòbil, incrementant les possibilitats de l’usuari pel que fa a càrrega i fins i tot de preparació de ruta. A etric també destacaran la ‘Bulli’ elèctrica del segle XXI, la nova moto elèctrica de BMW, la CE04 i la situació de l’hidrogen com a alternativa a l’electricitat. Tot això i molt més a etric, disponible amb EL PERIÓDICO el dissabte 5 de març.