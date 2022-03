La patronal catalana Foment del Treball ha demanat per carta al president del Govern, Pedro Sánchez, que reactivi la construcció «urgent» de la interconnexió de gas MidCat entre Espanya i França, segons va anunciar el president de l’entitat, Josep Sánchez Llibre: «Es tracta de reactivar un projecte acordat l’any 2013 pels Governs d’Espanya, de França i de Portugal perquè aquesta interconnexió fos possible»,.

El Midcat va ser un projecte dels operadors gasistes espanyol (Enagas) i francès (Térega), iniciat a principis dels 2000, per connectar amb un tub Espanya i França i transportar-hi uns 7.500 milions de metres cúbics de gas natural cada any en les dues direccions. En l’actualitat, hi ha dos gasoductes que connecten Espanya i França: el Larraine-Altzai i l’Irun–Biriatu amb una capacitat total de 7.000 milions de metres cúbics. És a dir, es tractava de duplicar la capacitat actual, però les respectives comissions reguladores del sector van tombar aquella primera fase del pla el 2019 per ser car i amb un baix interès comercial.

És precisament aquesta primera fase del projecte -uns 200 quilòmetres que van des d’Hostalric a la frontera i de la frontera al punt de connexió a França- la que ara vol reactivar Foment.